به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عسگری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر آبگرم با اشاره به اهمیت حضور در مسجد و نظافت و طهارت قبل از عبادت، گفت: رعایت احکام شرعی و حضور مؤمنانه در مساجد جزو فروض مسلم دینی است و کوتاهی در این امور به ضرر فرد و جامعه تمام می‌شود.

وی افزود: نگاه نامحرم در نماز، رعایت حدود شرعی و التزام به آداب عبادی از اهم وظایف هر نمازگزار است.

عسگری با اشاره به جایگاه علمی و رهبری امیرالمؤمنین (ع) و نقش فقها در هدایت جامعه، تأکید کرد: علم بدون تفکر و تدبر سودبخش نیست و مرجعیت علمی باید با رویکردی دلسوزانه و مبتنی بر حکمت و رعایت مصالح مردم هدایت کند و ترویج فکر و دانش همراه با بصیرت، جامعه را از انحرافات حفظ می‌نماید.

امام جمعه آبگرم با اشاره به تحولات منطقه و نشست اخیر شرم‌الشیخ گفت: حضور برخی سران در آن اجلاس و رفتارهای برخی مقامات غربی جلوه‌ای از ذلت و تفرعن نظام استکباری بود اما جمهوری اسلامی با اقتدار و عزت از شرکت در آن نشست پرهیز کرد و این تصمیم شجاعانه موجب افتخار ملت است.

وی با اشاره به اظهارات و شروط طرف‌های غربی برای مذاکرات، بر عدم پذیرش شرایطی مانند اقدام علیه برنامه هسته‌ای، قطع حمایت از محور مقاومت یا به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

عسگری با اشاره به مقاومت مردم فلسطین و طوفان الاقصی اظهار داشت: جبهه مقاومت و مردم غزه با ایستادگی خود قدرت حقیقت را نشان دادند و معادلات منطقه‌ای را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند؛ علیرغم تجهیزات و امکانات گسترده دشمن، سرانجام برای تبادل اسرا و مذاکره ناچار به میز مذاکره نشستند که این خود نشانه پیروزی مقاومت است.

امام جمعه آبگرم هشدار داد د: شمنان با فشارهای اقتصادی و تلاش برای برانگیختن نارضایتی عمومی در پی ایجاد آشوب و زمینه‌سازی برای تعرض‌اند و از مسئولان خواست هوشیارانه عمل کنند تا «نفوذ القا شده و ایجاد اغتشاش» به هدف دشمن تبدیل نشود.

وی افزود: مسئولان باید نشان دهند که در مقابل توطئه‌ها مقتدر و هوشیارند تا هرگونه سوءاستفاده از فضای اجتماعی منتفی گردد.