به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقات ملی قرآن کریم، که از ۲۶ مهرماه در سنندج آغاز و تا پنجم آبان ماه ادامه دارد، محفل انس با قرآن کریم صبح یکشنبه در شهر سقز با حضور جمعی از قاریان برجسته و بینالمللی برگزار شد.
این محفل معنوی که در مسجد چهار یار نبی برگزار گردید، مورد استقبال گسترده مردم این شهر قرار گرفت.
در این محفل قرآنی، قاریان برجسته داخلی و بینالمللی به تلاوت آیات نورانی قرآن پرداخته و فضایی معنوی و پر از احساس را برای حاضرین فراهم آوردند.
حضور این قاریان بینالمللی در سقز، برای بسیاری از علاقهمندان به قرآن کریم فرصتی بینظیر برای بهرهمندی از فنون و سبکهای مختلف تلاوت بود.
مسئولان برگزاری این محفل با اشاره به اهمیت قرآن در زندگی فردی و اجتماعی افراد، بر لزوم ترویج فرهنگ قرآن در بین نسل جوان و پرورش قاریان آینده تأکید کردند.
همچنین، مردم شهر سقز از برگزاری چنین مراسمهایی استقبال ویژهای داشتند و این رویداد را فرصتی برای تقویت ارتباط خود با قرآن دانستند.
این محفل قرآنی، علاوه بر اینکه فرصتی برای تلاوت و شنیدن قرآن بود، باعث شد تا محبت و انس با کلام الهی در دلهای حاضرین بیش از پیش رشد یابد و آنان را به پیگیری مفاهیم قرآن در زندگی روزمره تشویق کند.
