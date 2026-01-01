به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی شامگاه چهارشنبه در مراسم محفل قرآنی «تلاوت نور که در مسجد جامع روستای امروله سنندج برگزار شد، با اشاره به استمرار جنایات علیه مردم فلسطین، بر ضرورت زنده نگهداشتن نام و یاد غزه در برنامههای فرهنگی و قرآنی تأکید کرد و گفت: نباید در کنار فعالیتهای فرهنگی، از رنج و مظلومیت مردم بیدفاع غزه غافل شد؛ چراکه این مسئله فراتر از سیاست، یک موضوع انسانی، اسلامی و وجدانی است.
وی در ادامه با بیان اینکه کردستان از ظرفیتهای ارزشمند دینی، ادبی و هنری برخوردار است، افزود: معرفی بزرگان فرهنگی و دینی استان به نسل جوان، یکی از مهمترین رسالتهای نهادهای فرهنگی به شمار میرود و این سرمایهها باید بهعنوان الگوهای اخلاقی و فرهنگی حفظ و معرفی شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به فعالیتهای این ادارهکل در سطح شهرستانها و روستاها اظهار کرد: برگزاری همایشها، یادوارهها و محافل فرهنگی، زمینه آشنایی نسل آینده با چهرههای شاخص استان را فراهم میکند و به تقویت هویت فرهنگی جامعه کمک میکند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان همچنین محافل قرآنی را از ابزارهای مؤثر در ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت انسجام فرهنگی و انتقال ارزشهای دینی به نسل جوان دانست و بر تداوم و گسترش این برنامهها در سراسر استان تأکید کرد.
در پایان این آئین، علیاصغر دریایی از تلاشهای فعالان قرآنی و مشارکت اهالی روستای امروله در برگزاری محفل «تلاوت نور» قدردانی کرد.
محفل قرآنی «تلاوت نور» در مسجد جامع روستای امروله سنندج، فرصتی برای تأکید بر نقش قرآن در تقویت هویت فرهنگی و توجه به مسئولیتهای انسانی و اسلامی در قبال مسائل جهان اسلام بود.
نظر شما