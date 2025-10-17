تیم کشتی ساحلی نونهالان هرمزگان به جام استعدادهای برتر کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی ساحلی نونهالان هرمزگان عصر جمعه با حضور کشتیگیران منتخب از سراسر استان و به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
این مسابقات به عنوان مرحله انتخابی برای حضور در جام استعدادهای برتر کشور برگزار شد و تیم استان با برنامهریزی منسجم و هدایت مربیان خود در رقابتها حاضر شد.
اعضای تیم منتخب استان در اوزان مختلف شامل محمدطاها پارسا، امیرعلی لاریزاده، محمدامین شکریان، محمدجواد ابوالپور، محمدرسول خدادادی، فردین محمودی، سامان آریاننژاد و علیرضا حسنزاده هستند.
در جریان مسابقات، بهروز رضاپور دبیر هیئت کشتی استان، جلال نعیمی رئیس کمیته مربیان، مراد عسکری رئیس کمیته فنی و قاسم پیرمرادی رئیس کمیته کشتی پهلوانی استان با حضور میدانی از روند برگزاری و عملکرد تیم نونهالان حمایت و نظارت کردند.
همچنین حمید بلوچ بهعنوان سرپرست مسابقات نقش مؤثری در برگزاری منظم رقابتها ایفا کرد.
