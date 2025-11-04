به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده منجگانی رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان جاسک از درخشش تیم ژیمناستیک مروارید مکران در مسابقات کشوری ژیم‌فورآل خبر داد و اظهار داشت: این رقابت‌ها با حضور ۱۰۰ تیم و بیش از دو هزار شرکت‌کننده از سراسر کشور برگزار شد و تیم مروارید مکران توانست عنوان سوم کشوری را از میان تیم‌های حاضر کسب کند.

منجگانی افزود: اعضای این تیم را خانم‌ها روژینا علمداری، جانان نیک‌فرد، فاطمه‌زهرا نعمتی، فاطمه‌زهرا بخشی، پرستو امیری‌برنطین، ملیکا همتی و آوینا آبیار تشکیل می‌دادند که با مربیگری اینجانب و سرپرستی سرکار خانم زیبا پورحسن و هماهنگی دبیر هیئت ژیمناستیک شهرستان علیرضا ضرابی یگانه موفق به کسب مدال برنز کشوری شدند.

رئیس هیئت ژیمناستیک جاسک ضمن قدردانی از حمایت‌های منطقه دوم ولایت ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: این تیم نخستین تیم ژیمناستیک رده نونهالان شهرستان جاسک است که توانسته در مسابقات کشوری شرکت کند و افتخاری ارزشمند برای ورزش بانوان منطقه رقم بزند.