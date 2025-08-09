به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اوپن کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی استان کردستان با هدف انتخاب تیم اعزامی به مسابقات کشوری، طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مردادماه به میزبانی سالن ورزشی المپیک شهرستان دیواندره برگزار شد.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، یادبود شهدای عرصه رسانه و پاسداشت شهدای محیط زیست استان برگزار و با استقبال گسترده هیئت‌های کشتی از سراسر کردستان همراه شد.

در این رویداد، ۲۲۵ کشتی‌گیر در رشته آزاد و ۱۶۱ کشتی‌گیر در رشته فرنگی به مصاف حریفان خود رفتند و رقابت‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار رسمی اتحادیه جهانی کشتی و سامانه فدراسیون به صورت سیستمی برگزار گردید.

در بخش کشتی آزاد، تیم سنندج با کسب ۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۷ برنز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و تیم‌های قلعه، قروه، دیواندره و بانه به ترتیب جایگاه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

در کشتی فرنگی نیز تیم شهرستان سقز با ۲۰۸ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های سنندج و دهگلان به ترتیب با ۱۸۸ و ۱۷۸ امتیاز دوم و سوم شدند.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر و آماده‌سازی تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.