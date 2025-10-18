  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۵:۰۶

ویتکاف: حس کردیم اسرائیل با حمله به قطر به ما خیانت کرد

ویتکاف: حس کردیم اسرائیل با حمله به قطر به ما خیانت کرد

فرستاده و داماد ترامپ در واکنش به حمله اخیر اسرائیل به قطر، اعلام کردند که این حمله به آنها حس خیانت داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه به شبکه سی بی اس نیوز این کشور گفت: من و جرد کوشنر [داماد ترامپ] به خاطر حمله اسرائیل به قطر «حس خیانت» داشتیم.

ویتکاف افزود: حمله اسرائیل تأثیری بحران آفرین داشت، زیرا قطر بازیگر تعیین‌کننده و کلیدی در مذاکرات حماس و اسرائیل بود.

وی اعتراف کرد: پس از این اقدام «ما اعتماد قطری‌ها را از دست دادیم و آنها از دیدگان پنهان شدند تا حدی که دسترسی به آن‌ها عملاً مشکل شد.

او افزود: این موضوع کاملاً اهمیت و حساسیت نقشی را که قطری‌ها در مذاکرات بازی می‌کردند، روشن کرد.

از سو ی دیگر، کوشنر نیز به شبکه ای بی سی نیوز گفت: رئیس‌جمهور ترامپ به‌دلیل این حمله به قطر احساس کرد اسرائیلی‌ها خارج از کنترل عمل می‌کنند.

وی افزود: پس از حمله به قطر، ترامپ به این نتیجه رسید که زمان آن شده که در قبال اسرائیلی‌ها «بسیار سخت‌گیر» باشد.

کوشنر همچنین در این گفت و گو اشاره داشت: ترامپ همچنین احساس کرد که زمان آن رسیده که مانع از آن شود که اسرائیلی‌ها دست به کاری بزنند که به نظر رئیس جمهور به نفعشان نیست.

کد خبر 6625438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها