ویتکاف: حس کردیم اسرائیل با حمله به قطر به ما خیانت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه به شبکه سی بی اس نیوز این کشور گفت: من و جرد کوشنر [داماد ترامپ] به خاطر حمله اسرائیل به قطر «حس خیانت» داشتیم.
ویتکاف افزود: حمله اسرائیل تأثیری بحران آفرین داشت، زیرا قطر بازیگر تعیینکننده و کلیدی در مذاکرات حماس و اسرائیل بود.
وی اعتراف کرد: پس از این اقدام «ما اعتماد قطریها را از دست دادیم و آنها از دیدگان پنهان شدند تا حدی که دسترسی به آنها عملاً مشکل شد.
او افزود: این موضوع کاملاً اهمیت و حساسیت نقشی را که قطریها در مذاکرات بازی میکردند، روشن کرد.
از سو ی دیگر، کوشنر نیز به شبکه ای بی سی نیوز گفت: رئیسجمهور ترامپ بهدلیل این حمله به قطر احساس کرد اسرائیلیها خارج از کنترل عمل میکنند.
وی افزود: پس از حمله به قطر، ترامپ به این نتیجه رسید که زمان آن شده که در قبال اسرائیلیها «بسیار سختگیر» باشد.
کوشنر همچنین در این گفت و گو اشاره داشت: ترامپ همچنین احساس کرد که زمان آن رسیده که مانع از آن شود که اسرائیلیها دست به کاری بزنند که به نظر رئیس جمهور به نفعشان نیست.
