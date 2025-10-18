ضربه به سر بیشترین علت مرگ در تصادفات است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان شمالی محمدرضا نورس اظهار کرد: تا پایان شهریورماه امسال، ۱۵۷ متوفی و سه‌هزار و ۱۲۶ مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی در مراکز پزشکی قانونی استان معاینه شده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بررسی‌های ماهانه آمار تصادفات نشان می‌دهد شهریورماه با ۴۷ متوفی بیشترین آمار تلفات را در میان ماه‌های سال داشته است و از مجموع متوفیان، ۱۳۸ نفر در تصادفات برون‌شهری و ۱۹ نفر در تصادفات درون‌شهری جان باخته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی تصریح کرد: شکستگی‌های متعدد و ضربه به سر مهم‌ترین علل مرگ در حوادث رانندگی بوده است؛ به‌طوری‌که ۳۵ درصد مرگ‌ها ناشی از ضربه مغزی و حدود ۳۰ درصد بر اثر شکستگی‌های شدید رخ داده است.

نورس ادامه داد: نزدیک به ۶۰ درصد از قربانیان در محل حادثه جان خود را از دست داده‌اند که این موضوع بیانگر شدت بالای تصادفات و نبود فرصت کافی برای امدادرسانی و درمان است.

وی بیان کرد: از میان متوفیان، ۱۰۹ نفر مرد و ۴۸ نفر زن بوده‌اند. همچنین از مجموع مصدومان، دوهزار و ۱۸۴ نفر مرد و ۹۴۲ نفر زن هستند.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی شهرستان بجنورد با یک‌هزار و ۳۴۹ مصدوم بیشترین آمار را در میان شهرستان‌های استان داشته و پس از آن شهرهای شیروان با ۵۸۴ نفر، اسفراین ۴۴۵ نفر، آشخانه ۲۹۲ نفر، فاروج ۲۲۸ نفر، جاجرم ۶ نفر و راز ۷ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نورس در پایان تأکید کرد: رانندگان باید رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از کمربند ایمنی را جدی بگیرند و راکبان موتورسیکلت نیز از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند تا از تلفات ناشی از حوادث رانندگی کاسته شود.