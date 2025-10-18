خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هادی دوراهکی: کاشت درخت، به ویژه در مناطق ساحلی، یکی از اقداماتی است که می‌تواند تأثیرات مثبت فراوانی بر محیط زیست و جامعه داشته باشد و در شهرستان دیر، کاشت درخت حرا به عنوان یک نمونه بارز از این فعالیت‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

درخت حرا به عنوان یک گونه بومی درختان ساحلی، نه تنها به حفظ اکوسیستم‌های دریایی کمک می‌کند بلکه نقش بسزایی در حفاظت از سواحل نیز ایفا می‌کند.؛ درختی که با ریشه‌های خاص خود که به صورت هوایی رشد می‌کنند، توانایی بالایی در مقابله با امواج و طوفان‌های دریایی دارند.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود که این درختان به عنوان یک سپر طبیعی عمل کنند و از فرسایش سواحل جلوگیری کنند و در واقع، کاشت درخت حرا می‌تواند به تثبیت خاک و کاهش خطرات ناشی از طوفان‌های دریایی کمک کند. همچنین، این درختان با ایجاد سایه و کاهش دما، شرایط مناسبی برای زندگی سایر موجودات زنده فراهم می‌آورند.

از دیگر مزایای کاشت درخت حرا می‌توان به حفظ تنوع زیستی اشاره کرد. این درختان به عنوان زیستگاه‌های طبیعی برای بسیاری از گونه‌های پرندگان، ماهی‌ها و دیگر موجودات دریایی عمل می‌کنند.

با ایجاد اکوسیستم‌های سالم و پایدار، می‌توان به افزایش جمعیت این گونه‌ها کمک کرد و در نتیجه تنوع زیستی منطقه را حفظ کرد. همچنین، درختان حرا با جذب دی‌اکسید کربن و تولید اکسیژن، به مبارزه با تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا کمک می‌کنند.

کاشت درخت حرا همچنین می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند. با ایجاد مناطق سبز و زیبا، می‌توان گردشگری را در این مناطق رونق بخشید. سواحل پوشیده از درختان حرا نه تنها جذابیت بصری دارند بلکه می‌توانند به عنوان مکان‌های تفریحی و آموزشی برای بازدیدکنندگان عمل کنند. این امر می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید و تقویت اقتصاد محلی منجر شود.

علاوه بر این، کاشت درختان حرا می‌تواند به ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان مردم محلی کمک کند. آگاهی‌بخشی درباره اهمیت این درختان و نقش آن‌ها در حفظ سواحل و اکوسیستم‌های دریایی می‌تواند باعث افزایش مشارکت جامعه در برنامه‌های کاشت و حفاظت از درختان شود.

این مشارکت نه تنها به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند بلکه احساس مسئولیت اجتماعی را نیز در میان ساکنان تقویت می‌کنند و زمینه توسعه‌ای سبز برای آینده است.

پویش درختکاری نهال‌های حرا در شهرستان دیر در ساحل زیبای روستای جبرانی برگزار شد و در این آئین، با مشارکت دانش آموزان روستای جبرانی ۲ هزار اصله نهال حرا در حاشیه خلیج فارس کاشته شد.

توسعه کاشت نهال حرا در ساحل

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پویش درختکاری در این شهرستان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار اصله نهال حرا در نهالستان بردخون تولید شد و امسال نیز ۲۰۰ هزار اصله دیگر آماده کاشت است.

محسن خسروی اضافه کرد: ظرفیت نهالستان شهرستان دیر در بردخون یک میلیون اصله نهال است که این ظرفیت، دیر را به قطب تولید نهال حرا در استان بوشهر تبدیل کرده است.

وی افزود: با توجه به ویژگی‌های خاص اقلیمی، خاکی و جغرافیایی سواحل دیر، این منطقه بهترین بستر برای توسعه جنگل‌های حرا به شمار می‌رود و در همین راستا، طرح‌های متعددی برای کاشت نهال، تثبیت خاک و افزایش پوشش گیاهی در حال اجرا است.

نقش جنگل‌های ساحلی در پایداری زیست‌محیطی منطقه

فرماندار دیر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت جنگل‌های ساحلی در پایداری زیست‌محیطی منطقه گفت: سواحل شهرستان دیر از زیباترین و بکرترین نوارهای ساحلی خلیج فارس است و ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه گردشگری دریایی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال دارد.

توسعه جنگل‌های حرا در کنار گسترش زیرساخت‌های گردشگری، می‌تواند دیر را به یکی از قطب‌های مهم اکوتوریسم دریایی جنوب کشور تبدیل کند سید علیرضا سجادی به برنامه‌های مختلف در حوزه دریا و ساحل اشاره کرد و ادامه داد: توسعه جنگل‌های حرا در کنار گسترش زیرساخت‌های گردشگری، می‌تواند دیر را به یکی از قطب‌های مهم اکوتوریسم دریایی جنوب کشور تبدیل کند.

وی تصریح کرد: دولت و فرمانداری دیر از همه سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه گردشگری دریایی و طبیعت‌محور حمایت می‌کند.

سجادی با قدردانی از همکاری اداره منابع طبیعی، دهیاری جبرانی و مشارکت فعال دانش‌آموزان در این پویش افزود: چنین فعالیت‌هایی ضمن ارتقای فرهنگ حفظ منابع طبیعی، به حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و مقابله با فرسایش خاک کمک شایانی می‌کند و جلوه‌ای از هم‌افزایی مردم و مسئولان برای توسعه پایدار شهرستان است.

فرماندار دیر گفت: احیای و توسعه جنگل‌های حرا علاوه بر تثبیت خاک و حفظ منابع طبیعی، نقشی اساسی در حمایت از جانوران بومی و تقویت گردشگری طبیعت‌محور دارد و انتظار می‌رود طرح‌های مشابه در سایر سواحل شهرستان نیز اجرا شود.

کاشت درخت حرا در شهرستان دیر استان بوشهر یک اقدام مؤثر و ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به مزایای فراوان این درختان، از جمله حفاظت از سواحل، حفظ تنوع زیستی، تقویت اقتصاد محلی و ارتقای فرهنگ محیط زیستی، لازم است که برنامه‌های مناسب برای کاشت و نگهداری از این گونه ارزشمند تدوین و اجرا شود. این اقدام نه تنها به نفع محیط زیست خواهد بود بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم محلی نیز کمک کند.