نهضت توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با اشاره به محدودیت منابع آب شیرین و ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب، اظهار داشت: استفاده هدفمند از چرخه باز آفرینی آب، به‌ویژه در تولید نهال و توسعه فضای سبز، نه‌تنها موجب کاهش فشار بر منابع آب متعارف می‌شود، بلکه امکان بهره‌گیری مجدد از آب‌های مصرف‌شده و ارتقای بهره‌وری منابع را فراهم می‌کند. این رویکرد یکی از راهبردهای اصلی استان در مواجهه با کم‌آبی، حفظ منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار است.

وی با اشاره به تجربه موفق روستای سایه‌خوش افزود: در این روستا، با همت و مشارکت فعال زنان و جوامع محلی، حدود ۲۵ هزار اصله نهال حرا با استفاده از باز آفرینی آب مسجد روستا تولید شده است؛ اقدامی ارزشمند که ضمن حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و جنگل‌های حرا، الگویی عملی برای مشارکت اجتماعی، توانمندسازی زنان و مدیریت پایدار منابع آب به شمار می‌رود.

آشوری تازیانی تأکید کرد: توسعه فضای سبز، احیای پوشش گیاهی و صیانت از گونه‌های بومی، به‌ویژه در استان‌های گرم و خشک، نیازمند رویکردهای نوآورانه و مردمی است و تجربه سایه‌خوش نشان داد که با برنامه‌ریزی صحیح و اعتماد به ظرفیت‌های محلی می‌توان به نتایج ماندگار دست یافت.