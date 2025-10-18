عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه:برخورد قاطع و عادلانه با متخلفان ضروری است

حجت‌الاسلام وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت برخورد قاطع، عادلانه و بازدارنده با متخلفان، اظهار کرد: اصل کار در برخورد با تخلفات یک اصل درست و ضروری است و هر مدیری که در هر جایگاهی مرتکب تخلف می‌شود باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

وی با بیان اینکه در برخورد با تخلفات باید چند نکته مهم رعایت شود، افزود: این اتفاقات نباید محدود به برخورد با چند نفر شود و نتیجه آن باید برای مردم ملموس و قابل باور باشد. وقتی مردم ببینند تخلف صورت گرفته و مجازات قانونی متناسب با آن اجرا شده است، اعتماد عمومی تقویت می‌شود و اثر بازدارندگی افزایش می‌یابد.

نماینده مردم حوزه انتخابیه هرسین، کنگاور و صحنه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر رعایت حقوق افراد متهم تا زمان صدور حکم گفت: در این جنجال‌ها نباید آبروی افراد به خطر بیفتد؛ بسیاری از این افراد در قالب «اتهام» بازداشت می‌شوند و اتهام به معنای محکومیت نیست. بنابراین پیش از صدور حکم، باید حیثیت و آبروی افراد مورد توجه قرار گیرد، چرا که آسیب این موضوع تنها متوجه خود فرد نیست و خانواده و اطرافیان او نیز صدمه می‌بینند.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: برخورد با مجرم عین عدالت است، اما حفظ آبروی متهم نیز اصل مسلم شرعی و قانونی محسوب می‌شود. متهم تا زمانی که دادگاه حکم مقتضی را صادر نکرده است، محکوم نیست و این مسئله باید در رفتار و اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها لحاظ شود.

وی با بیان اینکه این نوع برخوردها سال‌ها پیش باید جدی گرفته می‌شد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که برخورد با تخلفات ضرورت دارد، رعایت تمام ملاحظات انسانی و قانونی در فرآیند رسیدگی نیز الزامی است تا هم اعتماد عمومی افزایش یابد و هم عدالت به‌طور کامل محقق شود.