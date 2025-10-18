پروژه نهضت ملی مسکن ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دائیدائی در نشست شورای تأمین مسکن استان که پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع ۱۱۷ هزار و ۵۷۱ نفر ثبتنامکننده در طرح نهضت ملی مسکن استان قزوین، تاکنون ۲۸ هزار و ۲۸۹ نفر تأیید نهایی شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۲۵ هزار و ۷۱۴ نفر آوردهای بیش از ۴۰ میلیون تومان تأمین کردهاند که برای ۲۵ هزار و ۶۳۶ نفر پروژه تعریف شده است و در حال حاضر تقریباً صد درصد متقاضیان دارای پروژه هستند.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین عنوان کرد: از مجموع پروژهها، ۲۳ هزار و ۸۲۵ واحد در قالب انبوهسازی تعریف شده و مابقی پروژهها بهصورت گروهساخت اجرا میشوند. صد درصد پروژهها دارای پروانه ساخت هستند و تاکنون ۲۱ هزار و ۵۸۳ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانکهای عامل شدهاند و حدود دو هزار واحد نیز هنوز به شبکه بانکی متصل نشدهاند.
به گفته دائیدائی ، در این پروژهها تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده که حدود ۵۱ درصد آن از آورده متقاضیان و ۴۸ درصد از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.
وی با اشاره به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها گفت: طرحها در چهار فاز اجرایی تعریف شدهاند؛ فازی که در سال ۱۳۹۹ آغاز شده، پیشرفت صد درصدی داشته و واحدهای آن تکمیل و تحویل شدهاند. فاز آغازشده در سال ۱۴۰۱ با ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی است، فاز سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷ درصد پیشرفت دارد و فازی که در سال گذشته آغاز شده، تاکنون به ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
دائیدائی افزود: علت اصلی کندی برخی فازها، تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی است، چراکه تعدادی از پروژههای تعریفشده در آخرین مرحله هنوز به شبکه بانکی متصل نشدهاند. بهطور کلی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در استان قزوین ۶۷ درصد است.
وی تصریح کرد: استان قزوین در ارزیابی وزارت راه و شهرسازی، به لحاظ عملکرد در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، با امتیاز ۷۳ رتبه نخست کشور را کسب کرده است. این امتیاز براساس ۷۳ شاخص مختلف تعیین شده و نشاندهنده عملکرد منسجم و هماهنگ دستگاههای اجرایی استان است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد: در بخش تحویل پروژهها نیز مطابق آمار سنوات گذشته، از ۲۵ هزار واحد تعریفشده، تاکنون دو هزار و ۳۲۳ واحد تحویل متقاضیان شده بود و در حال حاضر پنج هزار واحد دیگر آماده تحویل است. بخشی از این واحدها تحویل داده شده و بخشی دیگر در انتظار تکمیل وجه از سوی متقاضیان است. برنامهریزی شده تا پایان امسال هزار و ۸۰۰ واحد دیگر نیز تکمیل و تحویل داده شود.
وی تأکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی و استان این است که واحدهای تحویلی باید بهصورت کامل و بدون نقص در زیرساختهایی همچون کوچه، معبر، آب، برق و خدمات شهری به متقاضیان تحویل داده شوند. از پنج هزار واحد آماده، تاکنون حدود هزار واحد توسط متقاضیان تحویل گرفته شده و باقی نیز پس از تکمیل وجه تحویل خواهند شد.
دائیدائی خاطرنشان کرد: لیست پروژههایی که تا پایان سال جاری و نیمه نخست سال آینده قابلیت تکمیل دارند، به دستگاههای مربوطه اعلام شده است. در سایت ۲۸۶ هکتاری مهرگان نیز زمینها در بیشتر بخشها آمادهسازی شده و در قسمت شمالی به دلیل وجود زمینهای کشاورزی و معارض، امکان توسعه وجود ندارد. بخشی از این سایت تکمیل و آماده افتتاح است.
وی در پایان یادآور شد: در خصوص اتصال پروژهها به شبکه بانکی، حدود دو هزار واحد هنوز متصل نشدهاند که از این تعداد، ۲۴۲ واحد مربوط به بانک صادرات و بانک شهر است. همچنین پروژههایی تحت نظارت قرارگاه امام حسن (ع) و نیروی انتظامی وجود دارد که بانک سپه مسئول تأمین مالی آنهاست، اما با وجود برگزاری جلسات متعدد، هنوز برخی قراردادها نهایی نشدهاند. در برخی موارد نیز پیمانکاران باید برای امضای قرارداد به دفترخانه مراجعه کنند.
