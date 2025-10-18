به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های عضو پارک‌های علم و فناوری، تیم‌های متخصص و.... از مخاطبین این فراخوان هستند.

همچنین از محورهای این فراخوان می‌توان به پرداخت، کیف پول و تعامل با ریال دیجیتال، امنیت سایبری، احراز هویت و تاب‌آوری نظام بانکی، زیرساخت کسب و کارهای جدید (بلاکچین و هوش مصنوعی)، فناوری تنظیم مقررات مالی(Reg Tech) و فناوری نظارت مالی (Sup Tech) و زیر ساخت داده، اعتبارسنجی و فرماندهی دیجیتال اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پنجم آبان‌ماه درخواست خود را به آدرس faranic.ir/cbi ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۴۹۵۹۱۲۵ تماس بگیرند.