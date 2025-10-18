وبگاه تاریخ و فلسفه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، این وبگاه توسط هستههای پژوهشی تاریخ پزشکی و فلسفه پزشکی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس و راه اندازی شده است.
تاریخ و فلسفه پزشکی یک پایگاه علمی است که از نگارشهای پژوهشی استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشتههای مرتبط استفاده میکند. این پایگاه علمی می کوشد با بهرهگیری از رویکردهای میان رشتهای به تأمل و تحقیق در مسائل تاریخ پزشکی، فلسفه پزشکی، حکمت طبیعی، پزشکی و سلامت بپردازد.
پرداختن به موضوع تاریخ و فلسفه پزشکی در میان دانشگاههای مطرح دنیا هم امری رایج و مورد استقبال است به عنوان مثال دانشگاههای مطرح دنیا از جمله جانز هاپکینز و کمبریج علاوه بر وبسایت تخصصی در این حوزهها مجله هم منتشر میکنند. شایان ذکر است این وبگاه اولین پایگاه علمی در حیطه تاریخ و فلسفه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران محسوب میشود.
این پایگاه علمی علاوه بر فراهم آوری زمینه برای توسعه مطالعات میان رشتهای، حرکت به سمت مرجعیت علمی در کشور را هدف گذاری کرده است.
این وبگاه به نشانی https://hisphilmed.iums.ac.ir/ در دسترس عموم علاقمندان و پژوهشگران قرار دارد.
