فرماندار عسلویه: جهادگران در شرایط جنگ مجاهدانه در میدان بودند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر یکشنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، در جمع کارکنان و مدیران این مجموعه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ و شهدای عرصه خدمت، هفته جهاد کشاورزی را به تمامی تلاشگران حوزه تولید، امنیت غذایی و توسعه کشور تبریک گفت.

فرماندار عسلویه با تقدیر از خدمات مجموعه جهاد کشاورزی اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی تصور می‌کردند با اعمال فشارهای اقتصادی و ایجاد محدودیت‌ها، به ویژه از طریق محاصره دریایی، می‌توانند معیشت و سفره مردم را هدف قرار دهند، اما تلاش‌های شبانه‌روزی و مجاهدت‌های جهادگران، کشاورزان، دامداران، صیادان و فعالان حوزه تولید، این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.

وی افزود: در شرایط حساس و اضطراری، مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه در میدان حضور داشت و نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی، حفظ امنیت غذایی و آرامش بازار ایفا کرد که شایسته قدردانی است.

پاسالار با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در توسعه پایدار شهرستان تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران این حوزه از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و از طرح‌های توسعه‌ای کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این بخش به‌صورت جدی حمایت خواهیم کرد.

فرماندار عسلویه خاطرنشان کرد: توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت غذایی در شهرستان باشد.

در پایان این دیدار که مدیران ادارات شیلات، منابع طبیعی و دامپزشکی شهرستان نیز حضور داشتند، فرماندار عسلویه از تلاش‌ها و خدمات کارکنان و مدیران مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان تقدیر کرد و برای آنان در مسیر خدمت به مردم و توسعه بخش کشاورزی آرزوی موفقیت کرد.