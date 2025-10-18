  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

اشتری: ایران در میان ۲۰ کشور برتر سازمان جهانی استاندارد قرار دارد

رشت-معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش مهم کشورمان در تدوین استانداردهای جهانی گفت: ایران در میان ۲۰ کشور برتر سازمان جهانی استاندارد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اشتری عصر شنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در رشت، از جایگاه قابل توجه ایران در عرصه بین‌المللی خبر داد و گفت: ایران از میان ۱۶۸ عضو سازمان استاندارد جهانی در رتبه بیستم قرار دارد و در ۲۰ نهاد بین‌المللی و تخصصی عضو فعال است.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی به شکل مستقیم و غیرمستقیم نقش ایفا می‌کند و با توجه به وسعت فعالیت‌ها، دولت‌ها به تنهایی قادر به انجام این وظایف نیستند.

معاون توسعه مدیریت سازمان استاندارد همچنین تاکید کرد: بخش اعظم فعالیت‌های ما با همکاری سازمان‌ها و آزمایشگاه‌های همکار انجام می‌شود که پیش‌تر به صلاحیت رسیده‌اند و میزان همکاری‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است.

گفتنی است؛ در این همایش که با حضور استاندار گیلان و مسئولان اداره استاندارد استان برگزار شد، از پنج واحد تولیدی نمونه استانی، چهار واحد تولیدی شایسته تقدیر کیفی، دو مدیر کنترل کیفیت نمونه استانی و یک آزمایشگاه کالیبراسیون شایسته تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

