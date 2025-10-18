به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان صبح روز شنبه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان و جمعی از روحانیون در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.
در این مراسم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با قدردانی از تلاشهای رئیس پیشین اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان، تبلیغ دین را یک وظیفه الهی و مأموریتی خطیر دانست و گفت: مهمترین رسالت مجموعه تبلیغات اسلامی، انجام تکلیف الهی و تلاش برای زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
حجت الاسلام سعید شهابی، با اشاره به نقش روحانیت در تبیین معارف دینی و جهاد تبیینی، خواستار همافزایی، برنامهریزی مؤثر و حضور فعال مبلغان در عرصههای تبلیغی و دینی شد.
در این مراسم از زحمات حجتالاسلام مهدی حسنی تقدیر و حجتالاسلام بهنام بنی اسدی، به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان معرفی شد.
