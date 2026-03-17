مدیر جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جوانرود معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم مدیر سابق اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جوانرود و معارفه مدیر جدید این اداره، صیح سه شنبه با حضور فرماندار جوانرود، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از رؤسای ادارات، مسئولان محلی و روحانیون شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات حجت‌الاسلام مرادی، مدیر سابق اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جوانرود قدردانی شد و حجت‌الاسلام سجاد فرامرزی به عنوان مدیر جدید این اداره معرفی گردید.

این مراسم با حضور مسئولان و جمعی از فعالان فرهنگی و مذهبی شهرستان برگزار شد و بر نقش مهم فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در تقویت ارزش‌های دینی و اجتماعی تأکید شد.