هاشمی: صادرات خراسان جنوبی به افغانستان ۱۲۸ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در اجلاسیه توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس، وزارت امور خارجه، مرزبانان و دستگاه‌های امنیتی، گفت: تعامل با کشور دوست و همسایه افغانستان از برنامه‌های اصلی دولت و استان است و خراسان جنوبی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه تجارت و ترانزیت کالا ایفا کند.

وی با اشاره به عملکرد استان در سال گذشته افزود: در شش ماهه دوم سال گذشته میزان صادرات ایران به افغانستان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بوده که حدود ۳۸ درصد آن از خراسان جنوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: امسال نیز میزان صادرات استان به افغانستان نسبت به سال گذشته ۱۲۸ درصد رشد داشته است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: فعال‌سازی مرزها، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، تسهیل تجارت مرزنشینان و صدور مجوزهای لازم برای صادرات، موجب تحقق دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید استان خواهد شد.

هاشمی همچنین از نقش فعال بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه و همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان تقدیر کرد و گفت: با تلاش سرمایه‌گذاران و تجار، زمینه همکاری در حوزه‌های گردشگری، سلامت، شرکت‌های دانش‌بنیان و معادن فراهم شده و آینده روشنی پیش روی استان است.

وی در پایان تأکید کرد: خراسان جنوبی با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های اقتصادی، می‌تواند به مسیر اصلی ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان تبدیل شود.