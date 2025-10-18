هشدار استاندار خوزستان درباره سلامت مواد غذایی و سموم کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست شورای اجتماعی و کارگروه فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت، دو اصل پایهای و محوری برای ماست، خواستار همکاری تمامی دستگاههای متولی برای ارتقای شاخصهای بهداشتی در استان شد.
وی در بخش محوری سخنان خود، با ابراز نگرانی از مصرف بیرویه سموم و کودهای شیمیایی، عنوان کرد: این امر اگرچه ممکن است به رشد سریعتر بینجامد، اما تبعات جبرانناپذیری برای سلامت مردم دارد.
استاندار خوزستان، دلیل برگشت خوردن بسیاری از محصولات کشاورزی ایران از بازارهای جهانی را تخطی از استانداردهای مجاز سموم دانست و به مشکلاتی مانند باقیمانده سموم در محصولاتی مانند پسته، سیبزمینی و گوجهفرنگی اشاره کرد.
موالیزاده با اشاره به نمونههای نگرانکنندهای مانند آبیاری مزارع سبزی با فاضلاب و تولید فرآوردههای غذایی از نانهای کپکزده، سلامت مواد غذایی را خط قرمز استانداری خوزستان خواند و تأکید کرد: سودجویی به قیمت سلامت مردم یک جنایت است؛ مردم باید با اطمینان کامل، مواد غذایی مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند.
استاندار خوزستان با تأکید بر تقدم پیشگیری بر درمان، بر لزوم نظارت جدی بر بهداشت محیط برای جلوگیری از شیوع بیماریها تأکید و اعلام کرد: رسیدگی به وضعیت آبهای راکد، فاضلاب، آبراههها و ساماندهی پسماند شهری، یک مسئولیت اجتماعی برای تمام دستگاههای ذیربط است.
وی از رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان خواست تا با تشکیل جلسهای فوری با تمام دستگاههای متولی، نسبت به این امر اقدام کند و هشدار داد: هر دستگاهی که احساس کردید وظایفش را به درستی انجام نمیدهد یا پای کار نیست، احضار کنید تا در مسیر صحیح قرار گیرد.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بازه زمانی طلایی برای نجات بیماران از تبعات سکته مغزی، از بخش درمان خواست تا کمبودهای دارویی در این زمینه را مرتفع کرده و با آموزش نیروها در اورژانسها، اطمینان حاصل شود که به محض مشاهده علائم، اقدام درمانی لازم به سرعت انجام میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام بهداشت و درمان کشور باید از درمانمحوری به سمت پیشگیریمحوری حرکت کند و این امری ضروری و پذیرفتهشده است.
