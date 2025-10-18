  1. استانها
رفع تصرف زمین ۵۰ میلیارد تومانی در تالش

تالش- رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش از رفع تصرف یک هکتار از اراضی حفاظت‌شده این شهرستان به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان با دستور مقام قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر خودکار ظهر شنبه در در گفتگو با رسانه‌ها گفت: یک مورد تصرف غیرقانونی در اراضی حفاظت‌شده شهرستان تالش شناسایی و با حکم قضایی، عملیات رفع تصرف و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز با حضور مأمورین مرتبط با موفقیت انجام گرفت.

وی افزود: متخلف با قطع درختان ارزشمندی از جمله بلوط، انجیلی، لیلکی و کاج دست‌کاشت اقدام به ساخت آلونک و آماده‌سازی مسیر جاده‌کشی در دل طبیعت کرده بود که با هوشیاری مأمورین و پیگیری‌های حقوقی از ادامه تخریب جلوگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش اظهار داشت: ارزش ریالی درختان قطع شده حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان و ارزش زمین تصرف شده بالغ بر پنجاه میلیارد تومان برآورد شده است این خسارت‌ها علاوه بر جنبه مالی، آسیب جدی به اکوسیستم منطقه وارد کرده است.»

خودکار ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی تأکید کرد: با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و اراضی حفاظت‌شده به صورت قاطع برخورد خواهد شد و حفظ طبیعت وظیفه‌ای همگانی و مسئولیتی ملی است که تنها با مشارکت مردم و نهادهای ذی‌ربط محقق می‌شود.

