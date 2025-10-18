فرصت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۵ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، از مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره تابستان سال ۱۴۰۴ تا روز ۲۵ آبانماه خبر داد.
وی با اشاره به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مؤدیانی که حداکثر تا تاریخ اعلامشده نسبت به ارسال یا استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم مندرج در بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
فعلهگری در ادامه افزود: در راستای حمایت از مؤدیان و تشویق آنان به پرداخت بهموقع مالیات، اشخاص حقیقی و حقوقی که تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کنند، از اعتبار بخشودگی معادل ۵ درصد مبلغ پرداختی برخوردار خواهند شد.
به گفته وی، این اعتبار بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و امکان استفاده از آن برای سایر منابع مالیاتی و در سال یا دوره مالیاتی دلخواه مؤدی فراهم است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مؤدیان در ارسال و اصلاح بهموقع اظهارنامهها تصریح کرد: رعایت مهلتهای قانونی و مشارکت فعالانه مؤدیان در اجرای نظام مالیاتی، گامی مؤثر در تحقق عدالت مالیاتی و توسعه اقتصادی پایدار استان خواهد بود.
