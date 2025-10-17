  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

گلشن: عملیات اجرایی ساخت تصفیه‌ خانه فاضلاب لنگرود به‌زودی آغاز می شود

گلشن: عملیات اجرایی ساخت تصفیه‌ خانه فاضلاب لنگرود به‌زودی آغاز می شود

لنگرود- فرماندار لنگرود گفت: پس از پایان عملیات تسطیح اراضی و تجهیز کارگاه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب با اعتبار اولیه ۷۴۰ میلیارد تومانی به زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر جمعه در جریان بازدید به همراه نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از محل احداث تصفیه‌خانه فاضلاب لنگرود اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب لنگرود در فاز اول با ظرفیت ۸۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز در مدت دوسال ساخته می‌شود.

فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به پیگیری‌های استاندار و نماینده لنگرود برای تأمین منابع مالی پروژه از اعتبارات ملی و ظرفیت ماده ۵۶ گفت: مبلغ اولیه قرارداد ۷۴۰ میلیارد تومان است و پیمانکار پروژه نیز از سوی شرکت آب و فاضلاب استان انتخاب شده است

وی اجرای این پروژه را از طرح‌های زیربنایی مهم شهرستان دانست و تأکید کرد: با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب لنگرود، گام مهمی در بهبود وضعیت زیست‌محیطی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و توسعه پایدار شهرستان برداشته خواهد شد.

کد خبر 6625357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها