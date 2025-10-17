به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر جمعه در جریان بازدید به همراه نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از محل احداث تصفیهخانه فاضلاب لنگرود اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب لنگرود در فاز اول با ظرفیت ۸۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز در مدت دوسال ساخته میشود.
فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به پیگیریهای استاندار و نماینده لنگرود برای تأمین منابع مالی پروژه از اعتبارات ملی و ظرفیت ماده ۵۶ گفت: مبلغ اولیه قرارداد ۷۴۰ میلیارد تومان است و پیمانکار پروژه نیز از سوی شرکت آب و فاضلاب استان انتخاب شده است
وی اجرای این پروژه را از طرحهای زیربنایی مهم شهرستان دانست و تأکید کرد: با بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب لنگرود، گام مهمی در بهبود وضعیت زیستمحیطی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و توسعه پایدار شهرستان برداشته خواهد شد.
