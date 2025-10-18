به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند عصر شنبه در جلسه شورای استاندارد استان سمنان به میزبانی استانداری با تأکید بر لزوم بازنگری در فرآیند صدور مجوزها و تقویت نظارتها، خواستار اصلاح ساختارها و افزایش هماهنگی بین دستگاهها برای ارتقای کیفیت تولید و خدمات شد.
استاندار سمنان با اشاره به برخی ناهماهنگیها در فرآیندهای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، گفت: لازم است فرآیندهای موجود توسط دستگاههای مسئول از جمله سازمان صَمت و اتاق اصناف بررسی و در صورت نیاز با هماهنگی ادارهکل استاندارد اصلاح شود تا از بروز مشکلات برای متقاضیان جلوگیری شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورا، صدور مجوز تولید کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید از سوی اتاق اصناف شهرستانهای استان و با هماهنگی ادارهکل استاندارد انجام گیرد تا انطباق محصولات با الزامات استاندارد تضمین شود.
کولیوند همچنین خواستار افزایش بازرسیهای میدانی و سرزده از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه شد و افزود: این نظارتها باید بدون اطلاع قبلی و بهصورت هدفمند انجام گیرد تا کیفیت خدمات و تولیدات حفظ شود.
وی با بیان اینکه رعایت نکردن استانداردها میتواند خسارات سنگینی برای مردم و دستگاهها در پی داشته باشد، تأکید کرد: باید بهگونهای عمل شود که متخلفان از تخطی از ضوابط بازدارده شوند و احساس مسئولیت در همه سطوح افزایش یابد.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تقویت کمیسیونهای تخلفات در حوزه استاندارد گفت: بررسی دقیق آمار تخلفات و شناسایی نقاط پرخطر در حوزههایی مانند مواد غذایی و صنایع ضروری است تا تصمیمات اصلاحی بهصورت هدفمند اتخاذ شود.
کولیوند با قدردانی از تلاشهای ادارهکل استاندارد استان و اعضای شورای استاندارد تأکید کرد: با اصلاح روشها، آموزش تخصصی نیروها و ارتقای فرآیندها میتوان گامهای مؤثری در جهت حفظ سلامت مردم و کیفیت کالاها برداشت.
