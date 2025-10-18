  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

نظارت‌های سرزده و هدفمند از واحدهای تولیدی استان سمنان افزایش یابد

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به خسارات سنگین عدم رعایت استانداردها، از برنامه‌ریزی برای افزایش بازرسی‌های سرزده و هدفمند از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند عصر شنبه در جلسه شورای استاندارد استان سمنان به میزبانی استانداری با تأکید بر لزوم بازنگری در فرآیند صدور مجوزها و تقویت نظارت‌ها، خواستار اصلاح ساختارها و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها برای ارتقای کیفیت تولید و خدمات شد.

استاندار سمنان با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در فرآیندهای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، گفت: لازم است فرآیندهای موجود توسط دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان صَمت و اتاق اصناف بررسی و در صورت نیاز با هماهنگی اداره‌کل استاندارد اصلاح شود تا از بروز مشکلات برای متقاضیان جلوگیری شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورا، صدور مجوز تولید کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید از سوی اتاق اصناف شهرستان‌های استان و با هماهنگی اداره‌کل استاندارد انجام گیرد تا انطباق محصولات با الزامات استاندارد تضمین شود.

کولیوند همچنین خواستار افزایش بازرسی‌های میدانی و سرزده از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه شد و افزود: این نظارت‌ها باید بدون اطلاع قبلی و به‌صورت هدفمند انجام گیرد تا کیفیت خدمات و تولیدات حفظ شود.

وی با بیان اینکه رعایت نکردن استانداردها می‌تواند خسارات سنگینی برای مردم و دستگاه‌ها در پی داشته باشد، تأکید کرد: باید به‌گونه‌ای عمل شود که متخلفان از تخطی از ضوابط بازدارده شوند و احساس مسئولیت در همه سطوح افزایش یابد.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تقویت کمیسیون‌های تخلفات در حوزه استاندارد گفت: بررسی دقیق آمار تخلفات و شناسایی نقاط پرخطر در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی و صنایع ضروری است تا تصمیمات اصلاحی به‌صورت هدفمند اتخاذ شود.

کولیوند با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل استاندارد استان و اعضای شورای استاندارد تأکید کرد: با اصلاح روش‌ها، آموزش تخصصی نیروها و ارتقای فرآیندها می‌توان گام‌های مؤثری در جهت حفظ سلامت مردم و کیفیت کالاها برداشت.

