۱۰ هزار قطعه بچه ماهیان بومی در تالاب کیاکلایه رها سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رهاسازی ۱۰ هزار قطعه بچه ماهیان استخوانی بومی تالابی با وزن بالای ۳ گرم بعد از ظهر شنبه با حضور مدیرکل شیلات گیلان، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان لنگرود امروز در شهرستان لنگرود رهاسازی شد.
این برنامه که به منظور حفظ و احیای گونههای بومی و ارتقای بهرهوری آبزیپروری در آببندانهای شهرستان لنگرود انجام شد، بخشی از اقدامات شیلات گیلان در راستای توسعه پایدار منابع آبزی است..
«مهرداد لاهوتی» نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از تلاشهای شیلات گیلان، بر اهمیت همکاری میان دستگاههای مختلف در جهت حفظ منابع طبیعی و اشتغالزایی در بخش آبزیپروری تأکید کرد.
«یوسف گلشن» فرماندار شهرستان لنگرود نیز افزود: این گونه برنامهها علاوه بر حفظ محیط زیست، میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ساکنان منطقه ایفا کند.
بر اساس برنامههای شیلات گیلان، رهاسازی بچه ماهیان خاویاری در سالهای آینده با هدف گسترش مناطق آبزیپروری و تقویت اکوسیستمهای آبی ادامه خواهد داشت.
