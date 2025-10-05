رحیمی:۱۷ هزار و ۸۰۰ جانباز در استان ایلام شناسایی شد

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش بیبدیل این استان در دفاع مقدس، اقدامات فرهنگی با رویکرد تولید محتوا برای جوانان را رسالت اصلی و حیاتی بنیاد شهید خواند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: استان ایلام به جهت ساختار مرزی و جغرافیایی خود در طول جنگ تحمیلی، محل عروج شهدای عزیز ایران اسلامی بوده است.
وی افزود: این استان با تقدیم سه هزار شهید، ۱۷ هزار و ۸۰۰ جانباز، ۳۳۷ آزاده و ۱۱۰ هزار نفر جامعه ایثارگری، یکی از استانهای بسیار اثرگذار در بخش ایثارگری کشور محسوب میشود.
وی افزود: قطعاً یاد شهیدانی چون شهید چاقوند، شهید کشوری، شهید دستباره، شهید خرازی، شهید آبشناسان و شهید خرمرودی، که در مرزهای استان ایلام نقشآفرینی کردهاند، همیشه در خاطر مردم این دیار قهرمان باقی خواهد ماند.
رحیمی در ادامه، رسالت بنیاد شهید را ترویج فرهنگ ناب ایثار، شهادت و مقاومت دانست و بر لزوم انتقال این ارزشها به نسلهای آتی تأکید کرد.
وی مهمترین اقدام در این راستا را برگزاری یادوارههای شهدا و تمرکز بر اقدامات فرهنگی نوین دانست و گفت: یکی از مهمترین این اقدامات، برگزاری یادوارههای شهدا با رویکرد تولید محتوای فرهنگی است که با ذائقه نوجوان و جوان امروز همخوانی داشته باشد، تا بتوانیم مسیر شهدا، فداکاری و رشادتهای این عزیزان را به نسلهای بعدی انتقال دهیم.
مدیرکل بنیاد شهید استان ایلام با بیان اینکه کار فرهنگی هزینه نیست، آن را سرمایهگذاری برای آینده کشور خواند، در بخش فرهنگی بنیاد، هر چقدر هزینه بکنیم، هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری است برای نسلهای آینده که بدانند این کشور تا به اینجا رسیده، چه خونهایی ریخته شده و چه عزیزانی را تقدیم کردهایم تا امروز به آرامش و اقتدار کنونی دست یابیم.
نظر شما