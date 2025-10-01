ایلام سنگر تاریخی مقاومت؛گنجینه رشادت های مردم بازگو شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: هفته دفاع مقدس در استان ایلام یادآور روزهایی است که مردم این دیار با تمام توان در برابر تجاوز دشمن ایستادند و با جان و دل از مرزهای کشور دفاع کردند. ایلام به عنوان یکی از استانهای درگیر مستقیم با جنگ تحمیلی، همواره در خط مقدم مقاومت قرار داشت، به گونهای که هنوز هم خاطرات آن روزها در ذهن مردم زنده است.
در نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی، شهرهای مرزی ایلام از جمله مهران، دهلران و موسیان هدف حملات سنگین رژیم بعث عراق قرار گرفتند و مردم این مناطق با وجود شرایط سخت زندگی عشایری و کوهستانی، هیچگاه خانه و کاشانه خود را رها نکردند و با ایستادگی مثالزدنی در برابر دشمن مقاومت کردند؛ همین پایداری موجب شد تا ایلام به نماد مقاومت مردمی در غرب کشور تبدیل شود.
باید گفت، استان ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد و هزاران جانباز و آزاده از این خطه برخاستند که هر کدام سندی زنده از ایثار و فداکاری هستند. نقش زنان ایلامی در پشتیبانی از جبههها، تأمین نیازهای رزمندگان و حفظ روحیه خانوادهها نیز از جلوههای برجسته این دوران است.
هفته دفاع مقدس در ایلام فرصتی برای بازخوانی تاریخ مقاومت مردمی و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و جانبازان است که باید با نگاه فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد تا بتواند نقشی مؤثر در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی ایفا کند. از این رو، هفته دفاع مقدس در ایلام تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی این استان است؛ برگزاری برنامههای مختلف در این ایام، فرصتی برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و همبستگی به نسلهای جدید محسوب میشود و مسئولان فرهنگی استان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای اجرای باشکوهتر این مناسبت تأکید دارند.
برگزاری ۴۱۰ برنامه فرهنگی آموزشی در ایلام
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس استان ایلام با اشاره به جایگاه این مناسبت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دفاع مقدس نماد وحدت و اقتدار ملی است؛ ایلام نیز به عنوان نخستین نقطه مورد تهاجم و آخرین منطقه آزادشده در جنگ تحمیلی، نقشی برجسته در تاریخ مقاومت دارد.
سرهنگ محمدحسین فولادی افزود: مردم این استان با وجود شرایط سخت هیچگاه آواره نشدند و بار اضافهای بر نظام تحمیل نکردند که این استقامت باید به شایستگی تبیین شود؛ برنامههای امسال نیز با هدف انتقال مفاهیم ایثار و همبستگی به نسلهای جدید طراحی شدهاند.
فولادی تصریح کرد: در حوزه آموزش و پرورش برنامههایی با محوریت آشنایی دانشآموزان با فرهنگ مقاومت اجرا میشود و در دانشگاهها نشستهای تحلیلی با حضور اساتید و رزمندگان برگزار خواهد شد؛ همچنین یگانهای نظامی با اجرای رژههای نمادین و مراسم روایتگری در سطح شهرها حضور خواهند داشت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس ادامه داد: در حوزه رسانه نیز تولید مستندهای کوتاه، مصاحبه با خانوادههای شهدا و انتشار یادداشتهای تحلیلی در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ویژهبرنامههایی با محوریت هنر مقاومت اجرا خواهد کرد.
وی گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، بیش از ۴۱۰ برنامه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در استان ایلام اجرا شد که شامل یادوارههای شهدا، نشستهای تخصصی، نمایشگاههای اسناد و تصاویر جنگ تحمیلی و مراسمهای نمادین در گلزارهای شهدا بوده است.
ایلام ۳۰۰ مورد بمباران شد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس، نماد واقعی ایستادگی، مقاومت و ایثار بودند. ویژگی اصلی مردم ما این بود که بهرغم حملات بیامان دشمن، خانهها و کاشانه خود را ترک نکردند.
محمد رحیمی افزود: مرزنشینان ما در شهرهایی مانند مهران، دهلران و موسیان، با تکیه بر ایمان و عشق به میهن، در کنار رزمندگان ایستادگی کردند.
وی گفت: این استان بیش از سه هزار شهید والامقام تقدیم کرده است. از نظر نظامی، ایلام در خط مقدم بود و شاهد شدت درگیریها بود؛ استان ایلام به تنهایی شاهد ۳۰۰ مورد بمباران هوایی سنگین توسط هواپیماهای بعثی بوده است.
وی عنوان کرد: شهر ایلام به تنهایی ۱۲۹ بار مورد هدف قرار گرفت، این استان محل برگزاری ۵۰ عملیات بزرگ و کوچک بود
هنر و رسانه در خدمت فرهنگ مقاومت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این مناسبت فرصتی برای بازخوانی برگ زرینی از تاریخ ایران اسلامی است؛ تاریخی که ایلام در آن نه تنها خط مقدم جغرافیایی جنگ، بلکه خط مقدم ایمان، ایثار و مقاومت بود.
علی هلشی با بیان اینکه پاسداشت شهدا و ایثارگران، پاسداشت همه ارزشهای معنوی و ملی است، افزود: این گرامیداشت یادآور کسانی است که جان خود را فدا کردند تا ملت در آرامش و امنیت زندگی کند و آنان که سختیها را به جان خریدند تا نسلهای آینده سر و سامان بگیرند.
هلشی با تأکید بر نقش شهدا و رزمندگان در شکلگیری فرهنگ ایثار گفت: قهرمانانی چون حاج قاسم سلیمانی، شهیدان امامی، بستانی، سلامی و غیوری استمرار همان فرهنگ مقاومت هستند؛ به همین علت امروز وظیفه داریم این سرمایه عظیم معنوی را از طریق هنر، ادبیات و رسانه به نسلهای جدید منتقل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس گنجینهای تمامنشدنی است و نباید اجازه داد غبار فراموشی بر چهره این میراث گرانبها بنشیند؛ برگزاری برنامههایی چون یاد ماندگاران با حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران و مسئولان فرهنگی استان در همین راستا انجام شده تا نام و یاد شهدا در حافظه فرهنگی جامعه زنده بماند.
هفته دفاع مقدس در استان ایلام نه فقط یادآور روزهای پرشکوه مقاومت، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی مردمی است که در سختترین شرایط ایستادند و از خاک و ایمان خود دفاع کردند؛ امروزه نیز با اجرای صدها برنامه فرهنگی، آموزشی و رسانهای، این مناسبت به بستری برای انتقال مفاهیم ایثار و همبستگی به نسلهای جدید تبدیل شده است.
نظر شما