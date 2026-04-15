۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

دستگیری دو سارق با ۲ فقره سرقت در اردستان

اردستان-فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از دستگیری سارق کابل و تجهیزات برق با ۲ فقره سرقت در حوزه استحفاظی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع دو فقره سرقت کابل و تجهیزات برق در حوزه استحفاظی شهرستان اردستان، موضوع به‌صورت ویژه و با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و تجسس پاسگاه ظفرقند قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات میدانی و پلیسی، با همکاری تجسس پاسگاه انتظامی ظفرقند موفق شدند پس از رصدهای صورت گرفته طی یک عملیات هماهنگ قبل از وقوع مجدد سرقت تعداد دو نفر از سارقین کابل و تجهیزات برق را به همراه یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ توقیف و متهمین را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

بهامین تصریح کرد: از شهروندان خواهشمندیم ضمن رعایت نکات ایمنی در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند و هشدارها و توصیه‌های پلیس را جهت پیشگیری از وقوع سرقت جدی بگیرند.

