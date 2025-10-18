نباید اجازه دهیم میراث جانبازان و شهدا به فراموشی سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاجی از راویان و پژوهشگران دفاع مقدس شامگاه شنبه در دیدار اصحاب رسانه و خبرنگاران استان قم با قدرت‌الله شفیعی جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی، با گرامیداشت یاد و نام شهیدان و ایثارگران، اظهار کرد: هم‌نشینی با چنین جانبازان و انسان‌های بزرگی همانند قدرت الله شفیعی همواره به ما انگیزه و روحیه تازه‌ای می‌بخشد و یادآور روزهایی است که جوانان این سرزمین برای حفظ عزت و استقلال کشور جان‌فشانی کردند.



وی با اشاره به جایگاه رفیع ایثارگران در نگاه قرآن کریم، گفت: خداوند متعال در قرآن بیش از دویست بار واژه ذکر را تکرار کرده و این خود نشان‌دهنده اهمیت یادآوری نعمت‌ها و روزهای بزرگ الهی است و به باور من، دیدن جانبازان همان دیدن ایام‌الله است، چراکه وجود آنان نشانه‌ای از رحمت، استقامت و حضور خداوند در جامعه است.



کاجی افزود: امروز در کشور حدود ۷۰۰ جانباز نابینای دوچشم، ۸۰۰ جانباز قطع دوپا، ۱۵۳ جانباز قطع دو دست، بیش از پنج هزار جانباز ویلچری و دو هزار جانباز قطع نخاعی زندگی می‌کنند، بزرگ‌مردانی که هر لحظه از زندگی‌شان روایت صبر و فداکاری است و ما هنوز آنان را آن‌گونه که باید، نشناخته‌ایم.



این پژوهشگر دفاع مقدس تصریح کرد: جانبازان در مسیر زندگی روزمره با سختی‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و گاه رنج‌های آنان ادامه همان میدان‌های نبرد است.



کاجی افزود: در دوران جنگ گاهی فاصله رزمندگان تا دشمن آن‌قدر نزدیک بود که صدای نفس کشیدن نیروهای دشمن به گوش می‌رسید، اما رزمندگان ما با ایمان و استقامت ایستادگی کردند.



وی با تجلیل از همت والای شفیعی جانیاز نابینای دفاع مقدس که تا مقطع دکتری تحصیل کرد، افزود: تلاش این جانباز والا مقام نمونه‌ای از روحیه جهاد علمی در کنار جهاد میدانی است و همان روحیه‌ای که پس از پایان جنگ نیز در میان رزمندگان باقی ماند و آنان در عرصه‌های علم، فرهنگ و خدمت به مردم نیز پیشگام شدند.



کاجی همچنین همسران جانبازان را شهیدان زنده جامعه دانست و گفت: اگر جانبازان نماد ایثار در میدان نبرد بودند، همسران آنان نیز در میدان زندگی ادامه‌دهندگان راه صبر و مقاومت‌اند و آنان در سکوت و بی‌ادعایی، سال‌هاست بار مجاهدت و پرستاری از جانبازان را به دوش می‌کشند.



وی در پایان با تأکید بر اینکه دفاع مقدس باید همواره معیار و خط‌کشی برای سنجش ارزش‌ها باشد، اظهار کرد: خون شهدا و رنج جانبازان امانتی است بر دوش همه ما و نباید اجازه دهیم این میراث گران‌بها به فراموشی سپرده شود و زنده نگه داشتن یاد شهیدان یعنی زنده نگه داشتن مسیر حق، ایمان و آزادی ملت ایران.