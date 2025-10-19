پرواز رشت- آستراخان برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرواز مستقیم رفت و برگشت رشت - آستراخان روسیه صبح یکشنبه افتتاح و بصورت هر هفته یک پرواز انجام خواهد شد.

این پرواز از ساعت ۷ صبح با شماره پرواز با شماره ۷۴۵۰ روزهای یکشنبه هر هفته از مبدا رشت به آستراخان توسط یک شرکت هواپیمایی انجام می‌شود.

بعد از برقراری پروازهای بین المللی به مقاصد نجف و بغداد، این پرواز سومین مسیر پروازی مسافری خارجی از فرودگاه سردار جنگل رشت به آستراخان در کشور روسیه است.

با توجه به قرارگرفتن فرودگاه سردار جنگل رشت در کریدور شمال - جنوب و موقعیت استراتژیک فرودگاه، این پرواز مسافری می‌تواند برای امور تجارت و بازرگانی بسیار تسهیل کننده و نیز مقدمه‌ای برای برقراری پروازهای باری در آینده نزدیک باشد.