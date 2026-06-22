به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن میر حسینی با اعلام برقراری مجدد پرواز منظم مسیر رشت – آستراخان، اظهار کرد: با توجه به تقاضا و گسترده مسافران از این مسیر پروازی، از هفتم تیرماه سال جاری، پروازهای منظم و برنامهای رشت به آستراخان روسیه توسط یک شرکت هواپیمایی برقرار خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این پروازها هر هفته در روزهای یکشنبه انجام میشود و مسافران میتوانند از این ظرفیت برای سفر به شهر آستراخان روسیه بهرهمند شوند.
مدیرکل فرودگاه گیلان با اشاره به جایگاه ویژه و استراتژیک استان گیلان و فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروازهای منظم و برنامهای فرودگاه رشت به مقاصد بینالمللی بغداد و استانبول برقرار است و راهاندازی مجدد مسیر آستراخان به عنوان سومین مسیر پروازی بینالمللی، در راستای توسعه ارتباطات هوایی استان گیلان محقق شده است.
میر حسینی با اعلام اینکه برنامهریزی لازم برای برقراری پرواز به سایر مقاصد بینالمللی نیز در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اخبار و جزئیات مربوط به مقاصد جدید بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به استقبال چشمگیر مسافران و افزایش تقاضا برای سفر به روسیه، گفت: علاوه بر پروازهای هفتگی برنامهریزیشده، یک پرواز فوقالعاده در مسیر رشت – آستراخان نیز در هفته جاری برقرار شده است تا پاسخگوی نیاز متقاضیان این مسیر باشد.
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