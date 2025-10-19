مدیرکل صمت: سالانه ۲ تن طلا در آذربایجان غربی تولید می شود

سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور مجوز برای ۸ معدن طلا و تولید سالانه بیش از ۲ تن شمش در این استان خبر داد و گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش، مجوز واحدهای صنعتی پایین‌دستی با ظرفیت ۱۶۰۰ کیلوگرم صادر شده است.

وی ادامه داد: تاکنون برای ۸ معدن طلا در استان پروانه بهره‌برداری یا گواهی اکتشاف صادر شده و هماکنون ۳ معدن با ظرفیت اسمی بیش از ۲ تن در سال مشغول تولید شمش هستند.

خیرخواه با اشاره به ضرورت ایجاد صنایع پایین‌دستی برای فرآوری این شمش‌ها افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد واحدهای صنعتی در شهرستان‌های تکاب و ارومیه مجوز صادر کرده است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی یکی از واحدهای افتتاح شده را نمونه‌ای از صنایع پیشرفته و ارزش‌آفرین دانست و تصریح کرد: این واحد با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی، همزمان به دو فعالیت «استحصال طلا از بردهای الکترونیکی» با مجوز سالانه ۷۰ کیلوگرم و «تولید مصنوعات طلا» با ظرفیت ۱۲۰ کیلوگرم از شمش می‌پردازد.

خیرخواه مهمترین چالش این واحدها را تأمین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: برای نمونه، چنین واحدی علاوه بر سرمایه ثابت، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.

وی از شناسایی ذخیره عظیم ۵۰ میلیون تنی سنگ طلا در استان خبر داد و اظهار داشت: برآوردها از وجود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تن طلای خالص در این ذخایر حکایت دارد که می‌تواند برای سال‌های متمادی برای استان و کشور ارزش و ثروت آفرینی کند.

خیرخواه از انعقاد تفاهمنامه‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای و ایمیدرو برای آموزش در حوزه سنگ‌های قیمتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، هم آموزش نیروی انسانی و هم تأمین مواد اولیه و هم صدور مجوز برای واحدهای جدید در دستور کار است تا زنجیره تولید طلا در استان به طور کامل تکمیل شود.