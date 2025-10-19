  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

اعلام نتایج ذخیره‌های رشته‌های علوم تجربی کنکور دانشگاه آزاد

اعلام نتایج ذخیره‌های رشته‌های علوم تجربی کنکور دانشگاه آزاد

نتایج ذخیره‌های رشته‌های گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج ذخیره‌های رشته‌های گروه علوم تجربی سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهر ماه به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل نمودند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس http://paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

کد خبر 6626816
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      1 1
      پاسخ
      ثبت نام در دانشگاه ازاد یعنی اتصال به عابربانک و پشیمانی مادام العمر.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها