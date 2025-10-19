به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج ذخیرههای رشتههای گروه علوم تجربی سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهر ماه به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل نمودند، میتوانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.
ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر آغاز میشود و پذیرفته شدگان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس http://paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
