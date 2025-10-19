به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «اندازه‌گیری و کالیبراسیون» با هدف انتقال تجربه از آزمایشگاه‌های ملی و ارتقای دانش فنی کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، روز شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

این کارگاه تخصصی به همت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان و با تدریس دکتر پریسا زرین‌قدم، کارشناس مسئول آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده شیمی، برگزار خواهد شد.

دکتر زرین‌قدم که پیش‌تر در دوره‌های کشوری آموزش کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی شرکت کرده است، هدف از برگزاری این کارگاه را انتقال دانش و تجربیات علمی به جامعه دانشگاهی عنوان کرده است.

هماهنگی و طراحی این کارگاه از ماه‌های گذشته در دستور کار آزمایشگاه مرکزی قرار گرفته است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌دانشگاهی، سطح توانمندی علمی و فنی کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزایش یابد.

کارگاه روز شنبه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح برگزار می‌شود و در پایان، گواهی رسمی حضور از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان برای شرکت‌کنندگان صادر خواهد شد.

گفتنی است آزمایشگاه مرکزی و کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان هر دو زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هستند و این برنامه در راستای ارتقای مهارت‌های عملی و دانش فنی جامعه دانشگاهی طراحی شده است.