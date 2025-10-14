به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای مدافع حرم استان کرمانشاه به منظور گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردانی که جان خود را در راه دفاع از حرم اهلبیت (ع) نثار کردند، سهشنبه ۲۲ مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد الزهرا (س) واقع در خیابان شهید عراقی تهران برگزار میشود.
در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان برگزار خواهد شد، حجتالاسلام حبیب الله غفوری، امام جمعه کرمانشاه و حاج صادق اشک تلخ از فرماندهان مدافع حرم به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
همچنین حاج حسین خزاعی به عنوان شاعر و گروه سرود مسجد الزهرا (س) نیز به اجرای برنامه میپردازد.
این یادواره با همکاری حسینیه شهدای هیئات ایثارگران نبیاکرم (ص) و جمعی از فعالان فرهنگی و مذهبی استان برگزار میشود. این مراسم فرصتی است تا بار دیگر نام و یاد سرداران شهید همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مدافع حرم استان کرمانشاه گرامی داشته شود و آرمانهای آن بزرگمردان در ذهن نسل جوان زنده بماند.
