به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه، با اشاره به شرایط ویژه کشور تحت فشار تحریمهای ظالمانه، گفت: در چنین شرایطی، تلاشهای بیوقفه مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در تأمین، نگهداشت و توزیع سوخت از اهمیت بسیاری برخوردار است و این اقدامات نه تنها برای تسهیل زندگی مردم، بلکه برای حفظ امنیت انرژی کشور حیاتی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف سوخت در کشور گفت: امروزه در شرایطی که منابع انرژی به ویژه سوخت محدودتر از گذشته است، مدیریت بهینه مصرف سوخت میتواند نقش بسزایی در حفظ منابع ملی ایفا کند.
وی یادآور شد: همه ما باید بدانیم که سوخت نه تنها یک کالای مصرفی، بلکه یک سرمایه ملی است که باید با دقت و آگاهی بیشتری از آن استفاده کنیم.
نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین بر لزوم فرهنگسازی عمومی در این زمینه تأکید کرد و اظهار داشت: رسانهها، به ویژه رسانه ملی و فضای مجازی، نقش کلیدی در اطلاعرسانی و فرهنگسازی در خصوص نحوه مصرف بهینه سوخت دارند و باید مردم را از ضرورت کاهش مصرف بیرویه سوخت آگاه کنند و جامعه را به مدیریت مصرف تشویق نمایند.
وی در پایان از زحمات و تلاشهای سرپرست و کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان قدردانی کرد و گفت: اقدامات این شرکت در راستای تأمین و توزیع سوخت در استان قابل تقدیر است و باید با تلاش بیشتر این روند ادامه یابد.
در ادامه این دیدار، جلال حمه حسنی، سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان، گزارشی از عملکرد شش ماهه نخست سال جاری ارائه داد و اعلام کرد که در این مدت، ۹۰۰ میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی در استان تأمین و توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۶ درصدی همراه بوده است.
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در توزیع سوخت، افزود: توزیع نفت سفید، گاز مایع خانوارها و نفتگاز بخش کشاورزی به صورت الکترونیکی انجام میشود و سهمیه این فرآوردهها از طریق کارتهای بانکی شارژ میشود که این اقدامات باعث تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت و کاهش تردد در واحدهای توزیع سوخت میشود.
وی همچنین به طرحهای محدودیت استفاده از کارت سوخت آزاد و تأکید بر استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاهها اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر ائمه جمعه در ترویج مصرف بهینه سوخت و استفاده از کارت سوخت شخصی شد.
در حال حاضر، ۹۱ جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی و ۵۲ جایگاه سیانجی در استان کردستان فعال هستند، همچنین ۲۳۵ دستگاه نفتکش در قالب شش شرکت حمل و نقل فرآوردههای نفتی در استان در حال فعالیت هستند.
نظر شما