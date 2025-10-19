به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، حبوبات بسته بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به قیمت‌های زیر عرضه می‌شود:

ارزن با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک ۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه ۲ کیلویی ۶۹ هزار و ۲۰۰

جو پرک ۲۰۰ گرمی درجه یک ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان

جو پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان / درجه دو ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان

جو پرک بسته ۹۰۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان

جو دوسر پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک ۴۵۰ گرمی ۷۴ هزار و ۵۰۰ هزار تومان / درجه دو ۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان

جو دو سرپرک ۳۰۰ گرمی درجه یک ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان

جو پوست کنده ۹۰۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان

جو بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان

دال عدس ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان / درجه دو ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان

ذرت خشک وارداتی ۴۵۰ گرمی درجه یک ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان

ذرت خشک وارداتی ۷۰۰ گرمی درجه یک ۹۴ هزار تومان / درجه دو ۸۸ هزار تومان

ذرت خشک وارداتی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۲۰ هزار تومان / درجه دو ۱۱۰ هزار تومان

زرشک پلویی ۲۵۰ گرمی درجه یک ۲۴۰ هزار تومان / درجه دو ۲۲۰ هزار تومان

زرشک پلویی ۵۰۰ گرمی درجه یک ۴۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۴۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان

زرشک پلویی ۱۰۰۰ گرمی درجه یک ۸۸۶ هزار تومان / درجه دو ۸۱۶ هزار تومان

سویا ۲۰۰ گرمی درجه یک ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان

سویا ۲۵۰ گرمی درجه یک ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان

سویا ۴۵۰ گرمی درجه یک ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان

سویا ۷۰۰ گرمی درجه یک ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان

سویا ۹۰۰ گرمی درجه یک ۷۱ هزار تومان / درجه دو ۶۴ هزار تومان

عدس درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان

عدس ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان

گندم با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک ۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان

گندم بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان

لپه باقلا زرد ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۱۸ هزار تومان / درجه دو ۲۰۸ هزار تومان

لپه درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو ۱۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان

لپه ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو ۲۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۳۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان / ۳۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو ۲۷۸ هزار و ۹۰۰ تومان

لوبیا عروس ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۲۶۷ هزار و ۳۰۰ تومان

لوبیا قرمز قمی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۲۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان

لوبیا قرمز کپسولی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۳۲۴ هزار تومان / درجه دو ۳۰۴ هزار تومان

لوبیا کشاورزی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۴۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان

لیمو عمانی ۱۵۰ گرمی درجه یک ۷۶ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان

لیمو عمانی ۳۰۰ گرمی درجه یک ۱۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان / درجه دو ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان

لیمو عمانی ۴۵۰ گرمی درجه یک ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو ۲۰۶ هزار و ۶۰۰ تومان

لیموعمانی ۹۰۰ گرمی درجه یک ۴۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو ۴۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان

ماش ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۷۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان / درجه دو ۱۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان

نخود لوبیا ۹۰۰ گرمی درجه یک ۲۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان

نخود ۹۰۰ گرمی درجه یک ۱۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو ۱۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان