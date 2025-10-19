به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست بررسی وضعیت ارتباطی و برنامههای توسعه زیرساختهای دیجیتال در شهرستانهای غرب استان البرز که با حضور محمد حاتمیزاده، معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات، سید امیررضا عابدینی، سرپرست ادارهکل ارتباطات استان البرز و علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت پوشش تلفن همراه، توسعه فیبر نوری و برنامههای تحول دیجیتال در مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای پروژههای توسعهای تأکید شد.
حاتمیزاده در این جلسه با اشاره به برنامههای کلان وزارت ارتباطات در زمینه توسعه عدالت ارتباطی، گفت: تحول دیجیتال زمانی محقق میشود که زیرساختهای ارتباطی در همه نقاط کشور به سطحی پایدار و باکیفیت برسند و در این مسیر، وزارت ارتباطات با همکاری نمایندگان مجلس و استانداریها، پروژههای توسعه فیبر نوری، بهروزرسانی سایتهای تلفن همراه و هوشمندسازی خدمات را با شتاب بیشتری دنبال میکند.
وی افزود: در حوزه غرب استان البرز، بهویژه در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ، پروژههای مهمی برای افزایش پوشش تلفن همراه و دسترسی پایدار به اینترنت در حال اجراست. هدف ما این است که هیچ منطقهای بدون دسترسی به خدمات ارتباطی باقی نماند و بستر لازم برای اقتصاد دیجیتال محلی فراهم شود.
حاتمیزاده در پایان این جلسه با اشاره به اهمیت پیگیری منسجم مصوبات این نشست، تاکید کرد: تمام موارد و تصمیمات مطرحشده در این جلسه در نشست آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت تا نتایج عملی آن در استان البرز بهطور ملموس مشاهده شود.
