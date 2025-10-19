  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

منطقه‌ای بدون دسترسی به خدمات ارتباطی باقی نمی‌ماند

منطقه‌ای بدون دسترسی به خدمات ارتباطی باقی نمی‌ماند

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گفت: برنامه وزارت ارتباطات این است که منطقه‌ای بدون دسترسی به خدمات ارتباطی باقی نماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست بررسی وضعیت ارتباطی و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شهرستان‌های غرب استان البرز که با حضور محمد حاتمی‌زاده، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات، سید امیررضا عابدینی، سرپرست اداره‌کل ارتباطات استان البرز و علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت پوشش تلفن همراه، توسعه فیبر نوری و برنامه‌های تحول دیجیتال در مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای تأکید شد.

حاتمی‌زاده در این جلسه با اشاره به برنامه‌های کلان وزارت ارتباطات در زمینه توسعه عدالت ارتباطی، گفت: تحول دیجیتال زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌های ارتباطی در همه نقاط کشور به سطحی پایدار و باکیفیت برسند و در این مسیر، وزارت ارتباطات با همکاری نمایندگان مجلس و استانداری‌ها، پروژه‌های توسعه فیبر نوری، به‌روزرسانی سایت‌های تلفن همراه و هوشمندسازی خدمات را با شتاب بیشتری دنبال می‌کند.

وی افزود: در حوزه غرب استان البرز، به‌ویژه در شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ، پروژه‌های مهمی برای افزایش پوشش تلفن همراه و دسترسی پایدار به اینترنت در حال اجراست. هدف ما این است که هیچ منطقه‌ای بدون دسترسی به خدمات ارتباطی باقی نماند و بستر لازم برای اقتصاد دیجیتال محلی فراهم شود.

حاتمی‌زاده در پایان این جلسه با اشاره به اهمیت پیگیری منسجم مصوبات این نشست، تاکید کرد: تمام موارد و تصمیمات مطرح‌شده در این جلسه در نشست آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت تا نتایج عملی آن در استان البرز به‌طور ملموس مشاهده شود.

کد خبر 6627237
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها