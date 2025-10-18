به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شامگاه شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به گسترش آسیبهای فضای مجازی، نشت اطلاعات شخصی و سوءاستفادههای امنیتی در سالهای گذشته گفت: بخش مهمی از وظایف ما در وزارت ارتباطات، حفظ حریم خصوصی و صیانت از اطلاعات شهروندان است. فضای مجازی، مثل یک اتاق شیشهای است؛ شفاف اما شکننده. اگر به درستی مراقبت نکنیم، این شفافیت میتواند منجر به تهدید شود.
هاشمی افزود: در کشور ما تقسیمکار ملی در حوزه امنیت سایبری صورت گرفته و نهادهای مختلف از جمله بخشهای حیاتی، زیرساختی، غیرزیرساختی و خصوصی تحت نظارت نهادهای مسئول فعالیت میکنند. سامانهها به صورت مستمر پایش میشوند تا آسیبپذیریها به موقع شناسایی و برطرف شوند.
وی با اشاره به تجربیات اخیر، بهویژه در «جنگ ۱۲ روزه سایبری» گفت: این رویدادها نقاط ضعف ما را نمایان کرد و سبب شد تا موضوع امنیت دیجیتال جدیتر از گذشته در دستور کار قرار گیرد.
حکمرانی دادهمحور؛ بنیان توسعه هوش مصنوعی
وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم حکمرانی دقیق دادهها، گفت: هوش مصنوعی بدون حکمرانی داده بیمعناست. برای مدیریت صحیح انرژی یا آب، باید دادههای مکانی دقیق و صحتسنجیشده داشته باشیم. الان هم، دولت چهاردهم پیشرفتهای بیسابقهای در اجرای پروژه "جینف" داشته و بعضی شاخصها تا چند صد درصد رشد کردهاند.
وی با ذکر مثالی گفت: وقتی فردی برای گرفتن کنتور آب مراجعه میکند، اگر کدپستی اشتباهی بدهد، تحلیل مصرف در سطح محله یا خیابان بیمعنا خواهد بود. همانقدر که کد ملی اهمیت دارد، کد پستی هم باید دقیق باشد.
توسعه زیرساختها؛ از فیبرنوری تا ماهوارههای مخابراتی
هاشمی با اشاره به طرح ملی جایگزینی سیم مسی با فیبر نوری گفت: بعد از صد سال، برای نخستینبار این تحول را در کشور رقم زدیم. این پروژه جزو مأموریتهای اصلی شرکت مخابرات ایران است و در تمام سفرهای استانی ما بهطور جدی پیگیری میشود.
وی در ادامه افزود: شرکت مخابرات ایران که یک سرمایه عظیم انسانی با بیش از ۵۰ هزار بازنشسته دارد، دوباره به چرخه حیات بازگشته و ما مدیرعامل این شرکت را به شورای معاونین وزارتخانه دعوت میکنیم؛ چون باور داریم خانواده ارتباطات نباید قربانی اختلافات قدیمی شود.
پیشرفت در صنعت فضایی؛ حضور پررنگ بانوان در پروژه ناهید -۲
وزیر ارتباطات از موفقیت پرتاب ماهواره مخابراتی «ناهید -۲» خبر داد و گفت: در شرایط جنگ تحمیلی سایبری و عدم امکان پرواز، همکاران ما بهصورت زمینی در محل پرتاب حاضر شدند و با تلاش شبانهروزی، این ماهواره را بهموقع در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دادند.
وی همچنین از اولین تماس تلفنی موفق از طریق ناهید -۲ خبر داد و این موفقیت را حاصل تلاش متخصصان بهویژه بانوان توانمند در پژوهشگاه فضایی دانست.
هاشمی ادامه داد: ایستگاههای فضایی چابهار تکمیل شدهاند و ایستگاههای سلماس و چناران نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشتهاند. هدف ما از توسعه صنعت فضایی، ارائه خدمات واقعی به مردم بهویژه مناطق دورافتاده و صعبالعبور است.
اقتصاد دیجیتال و صیانت از نخبگان
وزیر ارتباطات در پایان با تأکید بر نقش نخبگان در امنیت فضای مجازی، عنوان کرد: امنیت سایبری یک بازی شطرنج است؛ هر حرکت طرف مقابل، پاسخی لازم دارد. نخبگان ما باید در خط مقدم این نبرد باشند.
وی با اشاره به دیدار با ۱۰ نفر برتر کنکور ریاضی کشور در سال گذشته گفت: ما تلاش کردیم آنها را متقاعد کنیم بمانند و در بخش خصوصی فعال شوند، چون این حوزه بازگشت سرمایه بالایی دارد. مقررات ما باید حامی این نخبگان باشد، نه مانع پیشرفتشان.
هاشمی خطاب به مردم گفت: ما قدردان مردم هستیم. نقدهای مشفقانه شما را با گوش دل میشنویم. تلاش شبانهروزی ما این است که کیفیت خدمات را بالا ببریم و حواشی را کنار بگذاریم. همه توان و ظرفیت کشور را بهکار گرفتهایم تا آیندهای روشنتر بسازیم.
