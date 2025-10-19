  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

بازگشت جان به میراث ۸ هزار ساله شهرری

شهردار منطقه ۲۰ تهران از آغاز طرح احیای چشمه علی در شهر ری خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سال جاری آب دوباره به این اثر تاریخی بازخواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شنگی شهردار منطقه ۲۰ تهران از آغاز روند احیای دوباره چشمه علی خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های متولی و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری آب به این اثر تاریخی بازخواهد گشت. چشمه علی که پیشینه‌ای بیش از هشت هزار سال دارد، یکی از کهن‌ترین و شاخص‌ترین آثار تاریخی و طبیعی شهر ری و استان تهران به شمار می‌رود. این چشمه در سال‌های اخیر به‌دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی، توسعه شهری و فعالیت‌های عمرانی اطراف خشک شده بود.

شنگی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: تمرکز اصلی مدیریت شهری بر احیای کامل این میراث ارزشمند است و نظر شهردار تهران نیز بر آن است که بدون ورود به موضوع مقصران خشکی چشمه، با تکیه بر مطالعات علمی، این طرح هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی افزود: مطالعات لازم برای بررسی علل اصلی خشک شدن چشمه و ارائه راهکارهای مؤثر در بازگرداندن آب آغاز شده است. در این زمینه، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت بهره‌برداری مترو و سایر مشاوران متخصص مطالعات متعددی انجام داده‌اند و نتایج آنها در نشستی با حضور دادستان شهرستان ری نیز مطرح شده است.

به گفته شنگی، در حال حاضر شرکت مترو به عنوان مشاور رسمی پروژه احیا معرفی شده و مطالعات فنی و هیدرولوژیکی در این زمینه در حال انجام است.

