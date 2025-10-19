بازگشت جان به میراث ۸ هزار ساله شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شنگی شهردار منطقه ۲۰ تهران از آغاز روند احیای دوباره چشمه علی خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای متولی و طبق برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال جاری آب به این اثر تاریخی بازخواهد گشت. چشمه علی که پیشینهای بیش از هشت هزار سال دارد، یکی از کهنترین و شاخصترین آثار تاریخی و طبیعی شهر ری و استان تهران به شمار میرود. این چشمه در سالهای اخیر بهدلیل افت سطح آبهای زیرزمینی، توسعه شهری و فعالیتهای عمرانی اطراف خشک شده بود.
شنگی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: تمرکز اصلی مدیریت شهری بر احیای کامل این میراث ارزشمند است و نظر شهردار تهران نیز بر آن است که بدون ورود به موضوع مقصران خشکی چشمه، با تکیه بر مطالعات علمی، این طرح هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی افزود: مطالعات لازم برای بررسی علل اصلی خشک شدن چشمه و ارائه راهکارهای مؤثر در بازگرداندن آب آغاز شده است. در این زمینه، شرکت آب منطقهای، شرکت بهرهبرداری مترو و سایر مشاوران متخصص مطالعات متعددی انجام دادهاند و نتایج آنها در نشستی با حضور دادستان شهرستان ری نیز مطرح شده است.
به گفته شنگی، در حال حاضر شرکت مترو به عنوان مشاور رسمی پروژه احیا معرفی شده و مطالعات فنی و هیدرولوژیکی در این زمینه در حال انجام است.
