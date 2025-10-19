۴۰۷ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام آذربایجان غربی تامین شد

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۴۵۶ مودی مالیاتی در استان داوطلبانه مالیات خود را صرف توسعه کرده اند، افزود: در این مدت ۴۰۷ میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمه تمام استان از محل اجرای طرح نشان دار کردن مالیات تأمین شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۳۳ طرح نیمه تمام استان شامل ۲۸ طرح مدرسه سازی، بیمارستان شهید بهشتی ارومیه، محور میاندوآب - بوکان، استادیوم ۵ هزار نفری میاندوآب از این محل تامین اعتبار شده اند، ادامه داد:
وی با بیان اینکه ۵۱ طرح عمرانی نیمه تمام استان نشان دار شده است، گفت: طرحهای مدرسهسازی بیشترین استقبال را از سوی مؤدیان مالیاتی داشته و امسال مردم از محل مالیاتهای پرداختی خود، رشد ۴۲ درصدی در میزان مشارکت داشتهاند.
پورمختار گفت: طی سال گذشته نیز ۴۳ طرح نیمهتمام به عنوان طرحهای نشاندار معرفی شدند که با تأمین ۶۲ درصدی اعتبار مورد نیاز، تاکنون بیش از ۱۵ طرح به طور کامل تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
نظر شما