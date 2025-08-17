تأمین اعتبار ۳۰ پروژه آموزشی کرمان از محل نشان دار کردن مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، گفت: اجرای طرح نشان دار کردن مالیات که از سال گذشته توسط سازمان امور مالیاتی کشور اجرا شده است تا به امروز کمک بسیار مؤثری در اتمام پروژههای نیمه تمام آموزش و پرورش به ویژه در مناطق کم برخوردار استان کرمان داشته است.
وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد شفافیت درآمدهای مالیاتی زمینه ساز هدایت این درآمدها به سمت پروژههای نیمه تمام و آن هم به درخواست خود مودیان مالیاتی بوده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از طریق طرح نشان دار کردن مالیات اجرا شده است مربوط به اتمام پروژههای نیمه تمام در حوزه آموزش و پرورش بوده است، به طوری که بسیاری از مودیان مالیاتی خود تصمیم گرفته اند درآمدهای مالیاتی خود را در حوزه اتمام مدارس و یا ساخت مدارس در مناطق محروم استان صرف کنند که همین موضوع خود باعث شده در سال گذشته ۳۰ مدرسه در مناطق مختلف استان با رقمی بالغ بر ۶۶۳ میلیارد ریال تأمین اعتبار شوند.
فرحبخش، با اشاره به اینکه طرح نشاندار کردن مالیات به طور بالقوه میتواند نقش بسیار مهمی در تکمیل مدارس نیمهتمام در مناطق محروم استان ایفا کند افزود: با نشان دار کردن مالیات مشخص میشود بخشی از درآمدهای مالیاتی برای اهداف مشخصی تخصیص داده میشود و این اقدام میتواند کمک بزرگی به ساخت و تکمیل مدارس در مناطق کم برخوردار باشد.
وی به مزایای طرح نشان دار کردن مالیاتها هم اشاره کرد و گفت: با تخصیص درصدی از مالیاتها به این امر، یک منبع مالی پایدار و مشخص برای تکمیل پروژههای نیمهتمام مدارس در سراسر استان ایجاد میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: وقتی مردم بدانند مالیاتهایی که پرداخت میکنند مستقیماً صرف آموزش و بهبود زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم میشود، اعتماد افراد به سیستم مالیاتی و دولت افزایش یافته و این شفافیت میتواند به مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات منجر شود.
گفتنی است در سال جاری نیز از مجموع ۳۸ پروژه معرفی شده استان کرمان در طرح نشان دار کردن مالیاتها، ۱۶ طرح به حوزه آموزش و پرورش اختصاص داده شده و اعتباری بالغ بر ۱,۰۹۳ میلیارد ریال جهت تکمیل آنها موردنیاز است.
