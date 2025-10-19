به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یک روزه تخصصی و کاربردی با موضوع «آئین آینه‌داری» در حوزه روابط عمومی و رسانه، به تدریس مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در گیلان برگزار می‌شود.

این کارگاه آموزشی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۵ تا ۱۸ عصر در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان واقع در رشت برگزار خواهد شد.

علی مرادخانی در این دوره، مفاهیم و مهارت‌های تخصصی روابط عمومی و رسانه را به شرکت‌کنندگان آموزش می‌دهد.

در پایان دوره نیز به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد، علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام عدد ۳ را به سامانه ۳۰۰۰۱۴۸۸ ارسال کنند.