به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یک روزه تخصصی و کاربردی با موضوع «آئین آینهداری» در حوزه روابط عمومی و رسانه، به تدریس مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در گیلان برگزار میشود.
این کارگاه آموزشی روز سهشنبه ۲۹ مهر از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۵ تا ۱۸ عصر در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان واقع در رشت برگزار خواهد شد.
علی مرادخانی در این دوره، مفاهیم و مهارتهای تخصصی روابط عمومی و رسانه را به شرکتکنندگان آموزش میدهد.
در پایان دوره نیز به شرکتکنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد، علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام عدد ۳ را به سامانه ۳۰۰۰۱۴۸۸ ارسال کنند.
