به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقایی در نشست هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات شهر صنعتی رشت گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد زیرساختهای اساسی در شهر صنعتی رشت که شایسته تقدیر است، برخی پروژه‌های باقیمانده در این حوزه نیز باید در اسرع وقت تکمیل گردد.

آقایی افزود: مهمترین طرح‌های زیرساختی باقیمانده در شهر صنعتی رشت شامل تکمیل روکش آسفالت معابر، تصفیه خانه مرکزی فاضلاب و روشنایی معابر است که می‌بایستی با همکاری ادارات و نهادهای ذیربط اجرا گردد.

وی تصریح کرد: همکاری ادارات و سازمانهای دولتی برای بهسازی محیط شهر صنعتی رشت، موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاران جهت انجام سرمایه گذاری بیشتر و افزایش اشتغالزایی در این منطقه خواهد شد.

آقایی همچنین گفت: پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص بخشی از هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی به ارائه خدمات زیرساختی در همان شهرک‌ها که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری می‌باشد از مهمترین عواملی است که می‌تواند به تأمین بودجه پروژه‌های مذکور کمک نماید.

بازرس کل استان در ادامه با اشاره به تلاش‌های بی وقفه نهادهای نظارتی و مسئولان استان در جهت تأمین امنیت و سلامت فعالیت‌های اقتصادی گفت: استان گیلان از لحاظ سلامت اداری و امنیت سرمایه گذاری جز استان‌های برتر کشور است و سازمان بازرسی استان با توجه به نقش نظارتی و اطلاعاتی که به دلیل وظایف ذاتی خود در اختیار دارد، در زمینه اعلام این موضوع وجاهت و صلاحیت لازم را دارد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شهر صنعتی رشت و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز به ارائه نظرات و بررسی راهکارهای تسریع در حل مشکلات حوزه تولید بویژه در شهر صنعتی رشت پرداختند.