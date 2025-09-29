آقایی: اقتصاد گیلان بر دوش ۲۲ هزار کارگر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات و معضلات پیش‌روی توسعه شهر صنعتی رشت با تأکید بر جایگاه ویژه شهر صنعتی رشت در اقتصاد استان گفت: شهر صنعتی رشت به‌واسطه زیرساخت‌های مناسب و ظرفیت‌هایی که از گذشته فراهم شده، بستری بسیار مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد اشتغال در گیلان است.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر توسعه این شهر صنعتی اظهار داشت: متأسفانه به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، روند توسعه با چالش‌هایی مواجه شده است با این حال امیدواریم با پیگیری‌های مستمر و تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، این موانع به حداقل برسد.

بازرس کل استان گیلان با قدردانی از مدیران فعلی شهر صنعتی رشت افزود: این شهر با حدود ۲۲ هزار کارگر، بار بزرگی از اشتغال و اقتصاد استان را بر دوش می‌کشد و نباید در مسیر توسعه آن خللی وارد شود.

آقایی همچنین اجرای طرح اتصال ریلی شهر صنعتی رشت را اقدامی هوشمندانه توصیف کرد و گفت: این طرح می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های انتقال کالا و خدمات و نیز مدیریت ترافیک ایفا کند و برای سرمایه‌گذاران بسیار مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.