مرکز نور فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی خود را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست پروژه تولید برق خورشیدی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور با ظرفیت ۵۰ کیلووات پیش از ظهر یکشنبه طی مراسمی رسمی به بهرهبرداری رسید و به شبکه سراسری برق شهری متصل شد.
وحید بختیاری مدیر اداره خدمات و پشتیبانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این مرکز که طی سالهای گذشته در تولید نرمافزارهای علوم اسلامی نقش پیشران در حوزه نوینسازی فعالیتهای حوزوی را ایفا کرده است، اکنون در گامی دیگر به عنوان یکی از نهادهای پیشگام حوزوی و فرهنگی در حوزه انرژیهای پاک شناخته میشود.
وی با اشاره به چرایی ورود مرکز نور به این عرصه افزود: پس از ابلاغ دستور هیئت وزیران در خصوص کاهش مصرف برق دستگاههای اجرایی و تأمین بخشی از نیاز انرژی از طریق سیستمهای خودمصرفی، مرکز نور از ابتدای سال ۱۴۰۴ مطالعات و برنامهریزی برای اجرای این طرح را آغاز کرد.
بختیاری در تبیین فرآیند اجرایی پروژه توضیح داد: عملیات ساخت و نصب تجهیزات فاز نخست از اوایل خردادماه آغاز شد و به دلیل اهتمام و تلاش شبانهروزی تیمهای اجرایی، این فاز در اوایل مهرماه با ظرفیت ۵۰ کیلووات آماده بهرهبرداری شد که معادل نیمی از تکلیف قانونی تعیینشده برای مرکز است.
مدیر اداره خدمات و پشتیبانی مرکز نور همچنین خبر از آغاز فاز دوم پروژه در آینده نزدیک داد و بیان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، در فاز دوم نصب پنلها و تجهیزات لازم برای تأمین ۷۵ کیلووات دیگر برق آغاز خواهد شد تا در نهایت مجموع ظرفیت تولید به ۱۲۵ کیلووات برسد؛ این میزان از سقف تکلیفی تعیینشده فراتر خواهد رفت و ضمن تأمین نیاز مرکز، الگویی عملی برای سایر نهادهای مشابه ارائه میدهد.
وی با تأکید بر رویکرد بلندمدت مرکز نور در زمینه خوداتکایی انرژی افزود: هدف ما تنها اجرای تعهد نیست، بلکه تلاش داریم با تولید برقی فراتر از سهم مکلف، در مسیر گذار به انرژیهای پاک نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشیم.
