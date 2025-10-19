حکم قطعی جریمه ٣٠میلیاردی برای یک متخلف در یزد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، رأی صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو یزد در خصوص پرونده فرد متهم به کلاهبرداری از طریق تظاهر و مداخله در امر وکالت و ادعای نفوذ نزد مقامات دولتی را تأیید نمود.

بر اساس این حکم قطعی، متهم به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت، رد ۱۵ میلیارد ریال مال به شاکی خصوصی و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین با توجه به نقش صفحه اینستاگرام متهم به عنوان وسیله ارتکاب جرم و بخش مؤثری از فریب برای جلب اعتماد شاکی، دستور توقیف و مسدودسازی این صفحه با درج لوگوی پلیس فتا صادر شده است.

علاوه بر این، انتشار حکم قطعی در شبکه‌های اجتماعی نیز صورت پذیرفته است.

شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با بررسی پرونده اعلام کرد که از سوی متهم هیچ ایراد یا اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی دادگاه شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو یزد در مرحله بدوی را فراهم کند، ارائه نشده، بنابراین، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.