۶۰ درصد اراضی کشاورزی در پهنه فرونشست زمین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آمیغ پی، رییس اداره ارزیابی و تداخل سنجی راداری سازمان نقشه برداری کشور، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در هفتمین نشست ستاد مرکزی مدیریت بحران مخاطرات بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه ۲۵۴ پهنه فرونشست معادل ۵ درصد مساحت کشور شناسایی شده که این ۵ درصد شامل ۶۰ درصد اراضی کشاورزی است، گفت: ۲۵ درصد از مناطق فرونشست کشور با نرخ بالای ۲۵ سانتی متر در سال مواجه هستند و حدود ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی با نرخ حدود دوسانتی متر تا ۳۴ سانتی متر در سال دچار فرونشست شده‌اند و این پدیده تهدیدی جدی برای اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

وی استان‌ها تهران و کرمان را دارای بالاترین نرخ فرونشست نام برد و اظهار کرد: اکنون استان‌های کرمان با حدود ۳۲ سانتی متر و استان تهران با حدود ۳۴ سانتی متر در سال، دارای بالاترین نرخ فرونشست در کشور هستند.

وی افزود: فرونشست زمین، ۱۶ کلان شهر در ایران را درگیر کرده و فرونشست در داخل ۷۰۰ شهر رخ داده است.

آمیغ پی گفت: فرونشست‌ها در صورت عدم مدیریت منابع آب و خاک می‌تواند پیامدهای جدی برای تولید اقتصاد و کشاورزی کشور داشته باشد.

وی دلایل اصلی فرونشست زمین را برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و صنعتی و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها دانست.

آمیغ پی ادامه داد: علاوه بر پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی، استفاده نادرست از اراضی کشاورزی، فقدان الگوی کشت مناسب و عدم تعادل در ذخایر آب‌های زیرزمینی منجر به ایجاد پدیده فرونشست در کشور شده است.

وی تخریب و کاهش بهره وری اراضی کشاورزی، افزایش ریزگردها و طوفان‌های نمکی به ویژه در اطراف دریاچه ارومیه، افزایش خطر وقوع سیلاب در مناطق دچار فرونشست و تأثیر منفی بر زیرساخت‌های شهری به ویژه در کلان شهرها را از پیامدهای فرونشست زمین برشمرد.

آمیغ پی، ایجاد ردیف بودجه ویژه و تخصیص اعتبارات برای مدیریت آب‌های سطحی، تشکیل کارگروه ملی مقابله با فرونشست، اجرای الگوی کشت مناسب برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بی رویه و مدیریت جامع اراضی کشاورزی از راهکارهای جلوگیری از گسترش فرونشست عنوان کرد.