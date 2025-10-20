https://mehrnews.com/x39mtD ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۲ کد خبر 6627868 استانها فارس استانها فارس ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۲ مسجد جامع نیریز؛ قلب تاریخی عبادت در فارس نی ریز- مسجد جامع نیریز با معماری سنتی و ستونهای مستحکم، نمادی از ایمان، هنر و فرهنگ دیرینه مردم نیریز است. دریافت 20 MB کد خبر 6627868 کپی شد مطالب مرتبط امیری: انسجام و آرامش مدیریتی، اولویت اصلی فارس است انتخابات شوراهای اسلامی فارس به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود تصویر پلنگ ایرانی برای نخستینبار در پارک ملی قطرویه نیریز فارس لسانالغیب حافظ شیرازی؛ آینهای از انسان، عشق و زندگی برچسبها مسجد شهرستان نی ریز فارس
