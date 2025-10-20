به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه فلاح کردآبادی در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان میاندورود اظهار داشت در شش‌ماهه امسال، شاهد رشد ۵۰۸ درصدی در میزان دریافتی سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌های این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که نشان‌دهنده تحقق کامل تعهدات شهرداری‌ها در این بخش است.

وی با اشاره به رشد ۱۱۶ درصدی میاندورود در زمینه دریافتی از محل تملک دارایی‌های کمیته برنامه‌ریزی شهرستان افزود این پیشرفت‌ها حاصل نگاه فرهنگی فرماندار به مقوله کتاب و کتابخانه است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی مازندران با بیان اینکه کتاب باید در سبد فرهنگی خانواده‌ها جای بگیرد تصریح کرد: خوشحالیم که در برخی خانواده‌ها، پدر و مادرها با رفتار خود، فرزندان را به کتابخوانی ترغیب می‌کنند.

فلاح ادامه داد: نهاد کتابخانه‌های عمومی آمادگی دارد از کسب‌وکارهای کوچک فرهنگی در محیط کتابخانه‌ها حمایت کند. در صورت تمایل به ایجاد کتاب‌فروشی در میاندورود، بخشی از فضای کتابخانه عمومی این شهرستان برای این منظور اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین به نقش دهیاران در توسعه کتابخانه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: کتابخانه‌های سیار نیز می‌توانند بخشی از نیاز مناطق روستایی به کتاب و مطالعه را پاسخ دهند.

فرماندار میاندورود نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه کتاب و مطالعه گفت: معلمانی که در زمینه ترویج کتابخوانی فعال هستند، شناسایی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

مرتضی بابایی لولتی اظهار کرد: کم‌رنگ بودن فرهنگ کتابخوانی در جامعه مشهود است و این مسئله مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه فعالیت در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیازمند استمرار و پایبندی است، افزود: برای اثربخشی این فعالیت‌ها نمی‌توان زمان مشخصی تعیین کرد، بلکه باید مسیر را با صبر و استمرار طی کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای شهرستان گفت: اکنون باید تمرکز بر اقدامات فرهنگی باشد تا به جامعه‌ای کتابخوان دست پیدا کنیم..

فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: طرح‌هایی مانند تربیت دانش‌آموزان همیار کتابخانه‌های عمومی، ایده‌های مؤثری هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند. همچنین پیگیری‌هایی برای استقرار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در میاندورود در حال انجام است.